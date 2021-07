1 Hotel & Homes Island Sanctuary Elounda Hills wird 2025 auf Kreta eröffnet

NEW YORK, 8. Juli 2021 /PRNewswire/ -- 1 Hotel & Homes Elounda Hills wird zum neuesten nachhaltigen Refugium von 1 Hotels. Geplant als ein Luxushotel der Extraklasse, inspiriert sich das Projekt thematisch an der antiken mediterranen Geschichte und deren Einfluss auf die moderne Welt. Die neue Erholungsoase liegt in Griechenland an der Nordostküste Kretas umgeben von den bezaubernden Elounda-Hügeln und der zerklüfteten Küste der Mirabello-Bucht. Warmherzigkeit, Lebenslust und Gastfreundschaft charakterisieren die Kultur der hiesigen Menschen. Mirum Hellas, ein visionärer Bauträger, wird für den Bau des Anwesens verantwortlich sein und SH Hotels & Resorts wird das exquisite Refugium nach seiner voraussichtlichen Eröffnung im Sommer 2025 betreiben.