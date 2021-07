---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG



Anteilsverkauf



VR Equitypartner veräußert E-Commerce-Sanitärspezialist MEGABAD an die Beteiligungsgesellschaft FSN Capital



Gemeinsam mit der Gründerfamilie Stiller bleibt VR Equitypartner als Minderheitsgesellschafter beteiligt und begleitet die weitere Expansion von MEGABAD.



Frankfurt am Main / Köln, 8. Juli 2021 - Das Kölner Traditionsunternehmen Gottfried Stiller, gegründet 1973 als Sanitärhandelsspezialist, verkauft bereits seit 2003 über den eigenen Webshop MEGABAD.com und war damit der erste Sanitärhändler in Deutschland mit einem Online-Vertriebskanal. Gemeinsam mit VR Equitypartner wurde in 2019 die Unternehmensnachfolge eingeleitet und parallel der Wachstumskurs des Unternehmens gestärkt und konsequent fortgeführt. FSN Capital wird mit ihrer E-Commerce Expertise als neuer Mehrheitsgesellschafter die starke Marktposition in den Kernmärkten ausbauen und die internationale Expansion vorantreiben. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Die 1932 gegründete Gottfried Stiller Gruppe gilt als größter Sanitärfachhandel in Köln und betreibt neben zwei Fachmärkten den Webshop MEGABAD.com, ein Pionier in seinem Segment und einer der führenden deutschen Sanitär-Onlinehändler. Als 'Der Profi fürs Bad" ist MEGABAD spezialisiert auf den Sanitärbereich und bietet ein Vollsortiment an Armaturen, Keramik, Duschkabinen, Badmöbel und Accessoires für Privatkunden sowie Handwerker und Gewerbetreibende. Die MEGABAD Gruppe beschäftigt 220 Mitarbeiter und vertreibt Produkte aller namhaften Hersteller sowie hochwertige Eigenmarken. Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen und wird auch zukünftig vom E-Commerce Marktwachstum profitieren.