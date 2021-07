Anteilsverkauf: VR Equitypartner veräußert E-Commerce-Sanitärspezialist MEGABAD an die Beteiligungsgesellschaft FSN Capital

Seite 2 ► Seite 1 von 3

PRESSEMITTEILUNGAnteilsverkaufDie 1932 gegründete Gottfried Stiller Gruppe gilt als größter Sanitärfachhandel in Köln und betreibt neben zwei Fachmärkten den Webshop MEGABAD.com, ein Pionier in seinem Segment und einer der führenden deutschen Sanitär-Onlinehändler. Als „Der Profi fürs Bad" ist MEGABAD spezialisiert auf den Sanitärbereich und bietet ein Vollsortiment an Armaturen, Keramik, Duschkabinen, Badmöbel und Accessoires für Privatkunden sowie Handwerker und Gewerbetreibende. Die MEGABAD Gruppe beschäftigt 220 Mitarbeiter und vertreibt Produkte aller namhaften Hersteller sowie hochwertige Eigenmarken. Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen und wird auch zukünftig vom E-Commerce Marktwachstum profitieren.