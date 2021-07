Arbeitnehmer-Mitbestimmung in DAX-Aufsichtsräten nimmt kontinuierlich ab (FOTO)

München (ots) -



Sie gilt als große Errungenschaft und Garant des Betriebsfriedens: die

paritätische Mitbestimmung. Doch der Einfluss der Arbeitnehmer durch ihre

Vertretung in den Aufsichtsräten der größten deutschen börsennotierten

Unternehmen sinkt. Waren im Jahr 2015 noch alle 30 Aufsichtsräte der DAX

30-Unternehmen mitbestimmt, so sind es zur Zeit nur noch 26. Wenn der DAX im

September wie geplant auf 40 Mitglieder aufgestockt wird, müssen sich die

Arbeitnehmervertreter auf weiter schwindenden Einfluss einstellen: Sollten die

aktuellen Kandidaten für den DAX 40 in den Index aufgenommen werden, würden in

zehn Aufsichtsräten, also einem Viertel, keine Arbeitnehmervertreter mehr

sitzen. Im M-DAX ist die Entwicklung für die Arbeitnehmervertreter noch

dramatischer. Das geht aus der jährlichen Analyse der DAX-Aufsichtsräte durch

Mögliche Gründe für den abnehmenden Einfluss der Arbeitnehmervertretung liegenin der zunehmenden Internationalisierung des DAX, der um Unternehmen mit teilsanderer Struktur und Vorgeschichte als bisher typisch erweitert wird: VierUnternehmen, die als europäische Aktiengesellschaft SE firmieren, waren beiihrer Gründung nicht mitbestimmungspflichtig, was bei späteren Veränderungen,z.B. der Unternehmensgröße, fortgeschrieben wird (Vonovia, Brenntag , HelloFresh, Deutsche Wohnen). Drei Unternehmen haben ihren Sitz im Ausland undunterliegen deshalb nicht der deutschen Mitbestimmung (Linde firmiert als plc inGroßbritannien, Airbus und Qiagen haben ihren Sitz in den Niederlanden). FürPorsche SE gilt eine Ausnahme von der paritätischen Mitbestimmung, solange sienur als Finanzholding tätig ist. Weitere zwei Unternehmen (Fresenius MedicalCare und Siemens Healthineers) gelten als Teilkonzerne mitbestimmterKonzernmütter und unterliegen deshalb nicht der paritätischen Mitbestimmung. Unddie beiden Aufstiegskandidaten Zalando und Hannover Re sind nur zurDrittelmitbestimmung verpflichtet.Noch deutlicher ist die Entwicklung im M-DAX. Gab es 2016 von den damals 50M-DAX-Unternehmen zwölf ohne Arbeitnehmervertreter (24%), so ist diese Zahl imM-DAX von 2021 (mit jetzt 60 Mitgliedern) auf 26 gestiegen (43%)."Die Internationalisierung der deutschen Unternehmen geht weiter und ist eine