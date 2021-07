BERENBERG stuft BHP GROUP auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Richard Hatch

Analysiertes Unternehmen: BHP GROUP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 22

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BHP Group vor Geschäftszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 2200 auf 2700 Pence angehoben. Im Schlussquartal 2020/21 erwartet Analyst Richard Hatch solide Zahlen des Rohstoffproduzenten für die Kerngeschäfte Eisenerz, Kupfer und Petroleum. Bei der Dividende könne es eine erfreuliche Überraschung geben, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / 17:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.