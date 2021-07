Trotz Gastronomie-Ausfall bilanziert Veltins erfreuliches Ausstoßwachstum von 3,2% / Solider Markenmix kann Fassbierverluste wettmachen (FOTO)

Meschede-Grevenstein (ots) -



- Rasche Rückkehr zum Vor-Pandemie-Absatz

- "Helles Pülleken" kann beim Verbraucher punkten

- Risiken der Konsumentwicklung nicht zu unterschätzen



Trotz eines schwierigen Marktumfeldes und eines deutlichen Ausstoßverlustes der

deutschen Brauwirtschaft konnte sich die Brauerei C. & A. Veltins,

Meschede-Grevenstein, der negativen Marktentwicklung im ersten Halbjahr

entziehen und mit einem Ausstoß von 1,55 Mio. hl (+3,2 %) erfreuliche

Wachstumsimpulse mitnehmen. Zwar blieb das gastronomiegebundene Fassbiergeschäft

mit einem Anteil von nur 4 % erwartungsgemäß schwach, dafür konnte der

Veltins-Markenmix im Handel überzeugen. Insbesondere das helle Pülleken als

letztjährige Neueinführung erfreut sich großer Sympathie und weiter steigender

Nachfrage. "Das ist unsere Antwort auf einen unbeschwerten Biergenuss in

schwieriger Zeit", so Veltins-Generalbevollmächtigter Michael Huber. Mit Blick

nach vorn werde man noch das gesamte nächste Jahr benötigen, um die Pandemie

hinter sich zu lassen, und könne frühestens 2023 in Gastronomie und Handel

wieder zur Normalität zurückkehren. "Die Risiken für die Konsumentwicklung sind

wägbar, aber nicht zu unterschätzen. Die Brauereien müssen sich auf

wettbewerbsintensive Zeiten einstellen", mahnte Huber bei der Vorstellung der

Halbjahreszahlen.









Dass der Biermarkt bis Ende Mai um -6,0% schrumpfte und immerhin 2,08 Mio. hl

verlor, ging am Halbjahresgeschäft der sich seit Jahren dynamisch entwickelnden

Brauerei C. & A. Veltins zahlenmäßig weitgehend vorüber, stattdessen baute das

Familienunternehmen seine stabile Position weiter aus. "Wir haben in der rauen

See unsere Markensegel richtig gesetzt und dann den Rückenwind genutzt", sagte

Veltins-Generalbevollmächtigter Michael Huber. "Unser Vertrauen in den Biermarkt

hat uns zur Offensivstrategie in Pandemiezeiten motiviert. Wir sind mit unserem

Ausstoßzuwachs zufrieden, zumal wir damit an die Geschäftszahlen des

Vor-Pandemiejahres anknüpfen." Das Fassbiervolumen gab während des monatelangen

Lockdowns im Vorjahresvergleich um -37,5% nach. Dennoch zeigte sich die Marke

Veltins Pilsener angesichts ihrer stabilen Präsenz als drittstärkste

Premium-Marke bei den Gebinden Mehrwegflasche und Dose im Handel mit 1,03 Mio hl

(+0,1 %) von den Turbulenzen weitgehend unbeeindruckt. Die stark an Events

gekoppelte Biermix-Marke V+ verzeichnete mit -5,7 % einen überschaubaren

Rückgang, während die Marke Grevensteiner immerhin noch um 0,4 % zulegen konnte,

obwohl die Gastronomieabsätze ausblieben. Erfreulich sei die Entwicklung der

fruchtig-naturtrüben Fassbrausen, die angesichts des qualitätsorientieren Seite 2 ► Seite 1 von 2



"Markensegel richtig gesetzt und dann den Rückenwind genutzt"Dass der Biermarkt bis Ende Mai um -6,0% schrumpfte und immerhin 2,08 Mio. hlverlor, ging am Halbjahresgeschäft der sich seit Jahren dynamisch entwickelndenBrauerei C. & A. Veltins zahlenmäßig weitgehend vorüber, stattdessen baute dasFamilienunternehmen seine stabile Position weiter aus. "Wir haben in der rauenSee unsere Markensegel richtig gesetzt und dann den Rückenwind genutzt", sagteVeltins-Generalbevollmächtigter Michael Huber. "Unser Vertrauen in den Biermarkthat uns zur Offensivstrategie in Pandemiezeiten motiviert. Wir sind mit unseremAusstoßzuwachs zufrieden, zumal wir damit an die Geschäftszahlen desVor-Pandemiejahres anknüpfen." Das Fassbiervolumen gab während des monatelangenLockdowns im Vorjahresvergleich um -37,5% nach. Dennoch zeigte sich die MarkeVeltins Pilsener angesichts ihrer stabilen Präsenz als drittstärkstePremium-Marke bei den Gebinden Mehrwegflasche und Dose im Handel mit 1,03 Mio hl(+0,1 %) von den Turbulenzen weitgehend unbeeindruckt. Die stark an Eventsgekoppelte Biermix-Marke V+ verzeichnete mit -5,7 % einen überschaubarenRückgang, während die Marke Grevensteiner immerhin noch um 0,4 % zulegen konnte,obwohl die Gastronomieabsätze ausblieben. Erfreulich sei die Entwicklung derfruchtig-naturtrüben Fassbrausen, die angesichts des qualitätsorientieren