DGAP-News Nemetschek Group: Strategische Investition in US-Start-Up und KI-Experte Reconstruct (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 08.07.2021, 14:02 | 44 | 0 | 0 08.07.2021, 14:02 | Nemetschek Group: Strategische Investition in US-Start-Up und KI-Experte Reconstruct ^

DGAP-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e):

Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Nemetschek Group: Strategische Investition in US-Start-Up und KI-Experte Reconstruct

08.07.2021 / 14:02

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Corporate News

Nemetschek Group: Strategische Investition in US-Start-Up und KI-Experte Reconstruct

- Führende Technologie für Remote-Qualitätskontrolle und -Fortschrittsüberwachung

- Finanzspritze zur Beschleunigung der globalen Expansion - Perfekte Ergänzung der Nemetschek Strategie, in Innovationstreiber zu investieren

München, 8. Juli 2021 - Die Nemetschek Group, einer der weltweit führenden Softwareanbieter für die AEC/O-Industrie, hat sich an der Serie-B-Finanzierungsrunde von Reconstruct, dem US-amerikanischen Marktführer für Remote-Qualitätskontrolle und -Fortschrittsverfolgung auf der Basis von Computer Vision und künstlicher Intelligenz (KI) beteiligt. Jon Elliott, Chief Division Officer, Build & Construct Division und Mitglied des Vorstands der Nemetschek Group, wird dem Board of Directors von Reconstruct beitreten.

Unter der Leitung der Nemetschek Group und zusammen mit anderen führenden AEC-Unternehmen und Technologiegrößen sicherte sich Reconstruct insgesamt rund 17 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von Software zur Remote-Qualitätskontrolle im Bau- und Immobilienbereich, mit der termingerechte und budgetkonforme Projekte Realität werden. Die Finanzspritze wird die Produkt-Roadmap und die globale Expansion von Reconstruct beschleunigen.

Der CEO von Reconstruct, Zak MacRunnels, erklärt: "Es ist großartig zu sehen, dass große AEC-Technologieunternehmen wie die Nemetschek Group die transformative Einzigartigkeit unseres Software-as-a-Service schätzen. Diese Investition ermöglicht es uns, unser mehrfach patentiertes Angebot zur automatischen Fehlererkennung bereitzustellen, das den Arbeitsablauf zwischen Generalunternehmern und Bauherren deutlich effizienter macht." "Bei der Bewältigung der größten Herausforderungen der Branche ist Reconstruct führend in der Anwendung von Computer Vision und KI. Projektmanager können damit die Quantität und Qualität der geleisteten Arbeit verstehen und eine Projektaufzeichnung für Bau- und Infrastrukturprojekte erstellen", sagt Jon Elliott, Chief Division Officer, Build & Construct Division und Mitglied des Vorstands der Nemetschek Group. "Wir freuen uns, das Wachstum von Reconstruct durch diese Investition und durch die Verbindung mit unserem offenen Partnerökosystem von Bluebeam und anderen Nemetschek Marken in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen, Bau und Betrieb voranzutreiben und damit den Nutzen der Digitalisierung für die AEC/O-Industrie zu erweitern."

Seite 2 ► Seite 1 von 3 Nemetschek Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Wertpapier

Nemetschek Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer