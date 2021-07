Chemesis International Inc. kündigt Vertriebs- und Marketingpartnerschaft mit Cannaballers an Nachrichtenquelle: IRW Press | 08.07.2021, 14:01 | 56 | 0 | 0 08.07.2021, 14:01 | Ein robustes Produktportfolio, das 5 CBD-Marken umfasst, die landesweit in den USA bekannt sind 8. Juli 2021 Vancouver, BC – Chemesis International Inc. (das „Unternehmen“) (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAB) gibt bekannt, dass es eine Vertriebs- und Marketingpartnerschaft (die „Partnerschaft“) mit Cannaballers, einem Eliteteam erfahrener CPG-Experten, unterzeichnet hat. Die Partnerschaft mit Cannaballers ermöglicht es Chemesis, die revolutionäre VICKI AI CBD-Plattform noch effektiver auf den Markt zu bringen. Das Cannaballers-Team wird daran arbeiten, ein Marketingprogramm zu entwickeln, dass die Technologie von VICKI nutzt. Das Programm wird mit vielfältigen Produktsets und Platzierungen beginnen, um Daten zu sammeln und zu analysieren und eine Roadmap für die Skalierung der Einführung der VICKI-Plattform zu erstellen. President Josh Rosenberg erklärte: „Diese Daten ermöglichen Chemesis, seine Maschinen mit datengesteuerten Erkenntnissen auf der Grundlage der Verbraucherpräferenzen einzusetzen. Diese Erkenntnisse sind der Schlüssel zum Erfolg jeder Bereitstellung. Die Daten werden dazu verwendet, alle VICKI-Platzierungen zu optimieren, um die höchstmögliche Rendite zu gewährleisten. Die Partnerschaft ist für alle Seiten großartig, denn sie bietet Einzelhändlern die Unterstützung, die sie für die Steuerung oder den Einstieg in die Kategorie benötigen; Händler bekommen die Möglichkeit, automatisierte Nachschubbestellungen und Datenmuster zu erhalten; und Verbraucher profitieren von der Bildung, Interaktion, den Premium-Inhalten und den zeitsparenden Vorteilen, die die VICKI AI-Plattform bietet.“ Die starke Präsenz von Cannaballers in der Fitness-Branche passt zu den Zielbranchen von Chemesis – Fitness, Gesundheitswesen und hochfrequentierter Einzelhandel. Darüber hinaus hat Cannaballers Zugang zu einem breiten Portfolio von Einzelhandelsketten, was die Ausweitung des Programms auf neue Teststandorte und Demografien ermöglicht. Dies ermöglicht eine größere Vielfalt an Kanälen, um die richtigen Produkte zu identifizieren und den richtigen Standorten zuzuordnen, während gleichzeitig eine umfangreiche Datenbank mit Verbraucher- und Verkaufsinformationen aufgebaut wird. Seite 2 ► Seite 1 von 3 Chemesis International Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







