Weiterlesen auf 4investors.de Am 19. Juli soll Novem seine Börsenpremiere feiern. Die Erstnotiz der Aktien ist im Prime Standard vorgesehen. Beim Börsengang will der Autozulieferer 50 Millionen Euro in die eigene Kasse holen.Bis zu 3,03 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung können ausgegeben werden. Der bisherige Eigentümer, Rokoko Automotive Holdings (Jersey), gibt bis zu 10 Millionen Aktien ab. Es gibt eine Option, diese Abgabe um weitere 2 ...

