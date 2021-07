TeamViewer enttäuscht die Börse und wird vorsichtiger

TeamViewer hat Eckdaten für das zweite Quartal 2021 vorgelegt. Das Unternehmen aus Göppingen meldet Billings in Höhe von 121,6 Millionen Euro, die mit einem Zuwachs von 15 Prozent schwächer als vom Unternehmen erwartet ausgefallen sind. Der Umsatz wird mit 122,8 Millionen Euro beziffert und liege im Rahmen der Erwartungen, so TeamViewer am Donnerstag. Auf Basis des Adjusted EBITDA sei ein Gewinn von 56 Millionen Euro angefallen, so ...