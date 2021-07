Chargeurs*PCC bringt in CLO-SET Connect ein digitales Ressourcenstudio an den Start und erneuert damit das digitale 3D-Design

„Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die durchgängige Digitalisierung der Lieferkette ist – nicht nur, um die Modeindustrie nachhaltiger zu machen, sondern auch, um trotz geltender Einschränkungen einen unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb zu gewährleisten“, so Audrey Petit, Managing Director von Chargeurs*PCC Fashion Technologies. „CLO ist seit langem Marktführer im Bereich innovativer 3D-Designtechnologien. Wir freuen uns, dass wir über den Marktplatz CLO-SET Connect allen Designern einige unserer beliebtesten Produkte zur Verfügung stellen können. Diese Kooperation gestaltet den Designprozess effizienter und nachhaltiger. Dadurch wird sichergestellt, dass Bekleidungsunternehmen unsere Produkte auf recht einfache Weise in ihre digitalen Entwicklungsprozesse integrieren können, um realitätsgetreue virtuelle Designs zu erstellen, die genau zeigen, wie die Stoffe fallen und passen. So wird der Bedarf an Musterstoffen drastisch reduziert.“

„Unser Produkt CLO-SET Connect ist die erste globale Community für Modeschöpfer, die Marktplatz ist und zugleich Portfoliomanagement-Tools sowie Networking-Lösungen bietet“, so Simon Kim, CEO von CLO Virtual Fashion. „Als erstes Einlagestoffunternehmen, das seinen Katalog digitaler Ressourcen auf unserem Marktplatz anbietet, bringt Chargeurs nachhaltige Innovationen voran und gibt Designern die Möglichkeit, genau zu sehen, wie die Kleidungsstücke nach der Fertigstellung aussehen und passen und wie die Stoffe fallen werden.“