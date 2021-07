Mindbreeze zählt erneut zu KMWorlds Top 50 KI-Unternehmen

Mindbreeze, ein führender Anbieter von Appliances und Cloud-Services im Bereich Information Insight, zählt erneut zu den Top 50 Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Die „AI 50“-Liste wird jährlich vom Magazin KMWorld veröffentlicht.

„Es ist toll, auch in diesem Jahr dabei zu sein. Als eines der Top 50 Unternehmen in diesem Bereich sind wir bestrebt, innovative KI-Methoden einzusetzen, um unseren Kunden den größtmöglichen Nutzen zu bieten. Advanced AI in unserem Produkt ermöglicht Kunden einen besseren Einblick in ihre Daten – von der Konkurrenzbeobachtung über Customer Service bis hin zu Produktinformationen und Geschäftszahlen. Diese Leistungsfähigkeit macht Mindbreeze InSpire zu einer unverzichtbaren Lösung für geschäftskritische Entscheidungen“, erklärt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze.