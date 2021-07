STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Startete der Euro-Bund-Future bei etwas über 173 Prozentpunkten noch auf dem Niveau der Vorwoche in den Handel, brach er am Dienstagvormittag bis auf 172,65 Prozentpunkte ein. Anschließend hievte eine Aufwärtsbewegung den Euro-Bund-Future bis Donnerstagmorgen auf ein Niveau von 174,16 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,30%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,19%. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist im Wochenvergleich von 0,30% auf 0,19% gefallen.

Anlegertrends

Schalke emittiert fünfjährige Anleihe

Der frisch gebackene Fußball-Zweitligist FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. emittiert unter der WKN A3E5TK eine Anleihe mit Fälligkeit zum 05.07.2026. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 15,89 Millionen Euro, als Zinssatz warten 5,75% auf die Schalke-Fans und Anleger. Die Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus, erstmalig am 05.07.2022. Als Mindestbetrag der handelbaren Einheit sind 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro ausgewiesen. Creditreform vergibt für Schalke ein B- Rating mit negativem Ausblick. Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. kann die Anleihe vorzeitig zu verschiedenen Terminen und Rückzahlungskursen kündigen.