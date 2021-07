Novamind wurde als Forschungsstandort für die von Bionomics durchgeführte klinische Studie zum PTBS ausgewählt

TORONTO, ONTARIO / 8. Juli 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTC: NVMDF | FWB: HN2) („Novamind“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Cedar Clinical Research („CCR“) als Forschungsstandort für eine von der Firma Bionomics Limited („Bionomics“) gesponserte klinische Studie ausgewählt wurde.

The Bionomics-Studie trägt den Originaltitel „A phase IIb, randomized, double blind, two arm study to investigate the effects of BNC210 tablet formulation compared to placebo in adults with post-traumatic stress disorder (“PTSD”)“. Unter amerikanischen Erwachsenen liegt die Prävalenzrate von PTBS über die Gesamtlebensdauer bzw. im vergangenen Jahr bei jeweils 8,3 Prozent bzw. 4,7 Prozent1. Das PTBS bringt eine ganze Reihe von Problemen mit sich, wie z.B. Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, soziale Dysfunktion und psychische Gesundheitsprobleme. Im Jahr 2019 wurde für BNC210 von der US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) ein beschleunigtes Zulassungsverfahren genehmigt. Dieses Verfahren soll eine erleichterte Entwicklung und eine beschleunigte Prüfung von Arzneimitteln zur Behandlung schwerwiegender Erkrankungen und zur Deckung eines unerfüllten medizinischen Bedarfs ermöglichen.

„Wir freuen uns schon auf die Erforschung von BNC210 als potenziellem Therapeutikum für die Behandlung der PTBS – einer Erkrankung, die neue Therapiemöglichkeiten erfordert“, sagt Dr. Reid Robison, Chief Medical Officer von Novamind und Hauptprüfer bei CCR. „Dieser klinischen Studie kommt die Erfolgsbilanz von CCR bei der Erforschung neuartiger Behandlungen für das PTBS und andere schwer zu behandelnde psychische Erkrankungen zugute.“

CCR hat Erfahrung in der Durchführung von klinischen Studien der Phasen I-IV bei Kindern und Erwachsenen sowie von Studien unter der Leitung von Prüfärzten bei einer Vielzahl von psychischen Erkrankungen. Zu den Sponsoren und Partnern zählen führende Arzneimittelentwickler, akademische Einrichtungen und gemeinnützige Organisationen wie z.B. Merck & Co., die Ketamine Research Foundation und die University of Texas in Austin. Wenn man die Studie zu BNC210 mit einrechnet, ist CCR derzeit für neun klinische Studien unter Vertrag und evaluiert aktuell eine solide Pipeline von weiteren Forschungsstudien.