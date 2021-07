Datametrex führte im zweiten Quartal 62.000 COVID-19-Tests durch

Toronto, Canada, den 8. Juli 2021 – Datametrex AI Limited (das „Unternehmen“ oder „Datametrex“) (TSXV: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen im zweiten Quartal rund 62.000 Covid-19-Tests für die Film- und Produktionsindustrie in Toronto, Vancouver sowie Montreal durchführte und mehr als 50.000 PCR-Testkits verkaufte.

„Das Unternehmen ist mit dem Test- und Umsatzvolumen im COVID-19-Geschäft sehr zufrieden. Mit der Verbreitung der hochansteckenden Delta-Variante in der ganzen Welt, glaubt das Unternehmen, dass fortwährende Tests für die unmittelbare Zukunft unerlässlich sind, um Menschen abzusichern und gesund zu erhalten“, erläuterte Marshall Gunter, Chief Executive Officer von Datametrex.

Datametrex verzeichnet weiterhin Erfolg mit seinem 1copy COVID-19 qPCR Multi-Kit, („1drop“). Der Hersteller, 1drop Inc., bestätigte, dass 1drop neue Varianten des Coronavirus, das COVID-19 verursacht und in der ganzen Welt zirkuliert, identifizieren kann. Dies ist wichtig, um die vielen Varianten, einschließlich der Delta Variante, die sich in Kanada ausbreitet, einzudämmen.

Über Datametrex

Datametrex AI ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Nexalogy (www.nexalogy.com) in den Bereichen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen aktiv ist. Die Aufgabe von Datametrex besteht darin, Hilfsmittel bereitzustellen, die Unternehmen bei der Erfüllung ihrer betrieblichen Ziele, einschließlich Gesundheit und Sicherheit sowie mit auf Vorhersagen und Prävention ausgerichteten Technologien unterstützen.

Datametrex bietet durch seine Zusammenarbeit mit Unternehmen bei der Festlegung neuer Standardprotokolle durch Künstliche Intelligenz und Gesundheitsdiagnostik fortschrittliche Lösungen zur Unterstützung der Lieferkette.

Weitere Informationen zu Datametrex und zusätzliche Details finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.datametrex.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Marshall Gunter - CEO

Tel: (514) 295-2300

E-Mail: mgunter@datametrex.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.