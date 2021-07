---------------------------------------------------------------------------

* Bereits 80 % der Belegschaft an aifinyo beteiligt



* Mitarbeiter werden durch Beteiligung zu Unternehmern

* Weiteres Aktienprogramm zu ESOP und jährlichen Mitarbeiteraktien

Dresden, 08.07.2021 - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Beteiligung am eigenen Unternehmen zu Unternehmern zu machen, ist seit Jahren ein zentrales Ziel der aifinyo AG. Bereits seit 2018 gibt das Unternehmen als Gehaltsbestandteil Mitarbeiteraktien im Rahmen des steuerlichen Freibetrags aus. Zusätzlich wurde von dem FinTec im November 2020 ein Beteiligungsprogramm (ESOP) gestartet, das bis zu 10% des Grundkapitals an Aktien über die nächsten 5 Jahre an die Mitarbeiter ausgibt. Nun bietet aifinyo ein weiteres Aktienprogramm inkl. einer attraktiven Bonusförderung des Arbeitgebers an, über das Mitarbeiter direkt in das Unternehmen investieren können. Mit Erfolg: Inzwischen sind rund 80 % der Belegschaft an aifinyo beteiligt.

'Der Anspruch, Unternehmer noch erfolgreicher zu machen, ist fester Bestandteil unserer DNA. Um diese Vision in unserem eigenen Unternehmen zu verankern, ist es uns eine Herzensangelegenheit, auch unser gesamtes Team stetig weiterzuentwickeln, zu fördern und am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Daher freuen wir uns sehr, dass unsere Kolleginnen und Kollegen die Chance nutzen und zu Unternehmern werden", sagt Stefan Kempf, Vorstand und Mitgründer der aifinyo AG. 'Damit rücken wir als Team noch enger zusammen, um gemeinsam das aifinyo Ökosystem rund um intelligente, digitale Smart Finance Lösungen für Unternehmen und Freiberufler*innen zu erweitern und unseren Kunden*innen auf ihrem Wachstumskurs den Rücken freizuhalten."

Das neue Aktionsprogramm ist freiwillig und steht allen Mitarbeitern ergänzend zu dem bestehenden ESOP und den jährlichen Mitarbeiteraktien zur Verfügung.



Über aifinyo

aifinyo ist der zuverlässige Smart-Finance-Partner für alle Wachstumsunternehmen, Freiberufler*innen und Gründer*innen, die schnell und unkompliziert Liquidität benötigen. Dafür betreibt die Tech-Company eine digitale Plattform für intelligente Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. So unterstützt aifinyo Unternehmer*innen ganz konkret in allen Phasen dabei, weiter zu wachsen und erfolgreich zu werden.

Die Aktien der aifinyo AG (ISIN: DE000A2G8XP9) sind seit Dezember 2018 im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München, gelistet. Die Tochtergesellschaft aifinyo finance GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) regulierter Finanzdienstleister und wird durch die Bundesbank und die BaFin beaufsichtigt.

Kontakt:

John Alexander Rehmann

Chief Marketing Officer



aifinyo AG

Tiergartenstraße 8

01219 Dresden

+49 351 896 933 10

presse@aifinyo.de

www.aifinyo.de



---------------------------------------------------------------------------

08.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: aifinyo AG

Tiergartenstraße 8

01219 Dresden

Deutschland

Telefon: 0351 89693310

E-Mail: info@aifinyo.de

Internet: https://www.aifinyo.de/

ISIN: DE000A2G8XP9

WKN: A2G8XP

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access) EQS News ID: 1216887



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1216887 08.07.2021



°