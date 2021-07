RYU Apparel Inc. sponsert MMA-Federgewichts-Kampfsportler Ilia Topuria an diesem Samstag, 10. Juli, in T-Mobile Arena in Las Vegas

Vancouver (British Columbia), 8. Juli 2021. RYU Apparel Inc. (TSX-V: RYU, OTC: QB RYPPF, FWB: RYAA) RYU Apparel Inc., der Schöpfer von preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich bekannt zu geben, dass es Ilia Topuria, einen ungeschlagenen Ultimate-Kampfsportler mit einer Bilanz von 10:0 Siegen, bei seinem Versuch, weiterhin ungeschlagen zu bleiben, gesponsert hat.

Ilia Topuria, der den Spitznamen El Matador trägt und erst 24 Jahre alt ist, begann im Alter von vier Jahren mit dem Judounterricht. Er ist der führende Kampfsportler von First Round Management Europe mit Sitz in Alicante in Spanien.

Seine MMA- und Ultimate-Kampferfolge beinhalten Folgendes:

https://www.instagram.com/iliatopuria/

https://www.tapology.com/fightcenter/fighters/129278-ilia-topuria

https://www.instagram.com/frm_europe/

https://www.climentclub.es/

Aufgrund seiner Karriereerfolge wurde Ilia Topuria ausgewählt, um bei der kommenden UFC 264 am 10. Juli 2021 in der T-Mobile Arena in Las Vegas in Nevada gegen Ryan Hall, einen weiteren MMA-Federgewichtskämpfer und früheren Gewinner von The Ultimate Fighter, anzutreten. Auf der Suche nach einem Sponsor, der dabei behilflich ist, einen Teil der Kosten zu übernehmen, die ihm bei der Vorbereitung auf diesen Kampf entstanden sind, wurde Cesare Fazari, CEO von RYU, von Clifford J. Perry, Executive Director von Topuria, aufgrund ihrer gemeinsamen Philosophie von RESPECT! angesprochen.

Als Fazari von der beeindruckenden Siegesserie von Topuria, dessen bevorstehenden Ultimate Fight gegen Ryan Hall und dessen vorbildlichen Einstellung und Hingabe zum Sport erfuhr, war er begeistert, einem Sponsoring zuzustimmen. Abgesehen von der Bereitstellung von Trainingsbekleidung und -ausrüstung stellte RYU die letzten 10.000 US$ für die Ausgaben von Topuria in Las Vegas zur Verfügung, einschließlich Unterkunft, Verpflegung und eines SUV.

„Ich kann mit Gewissheit sagen, dass die Unterstützung eines Sportlers wie Ilia Topuria der Grund ist, warum wir das tun, was wir bei RYU tun. Unser Team respektiert und unterstützt jeden MMA-Sportler, der sich einem lebenslangen Training und Fokus verschrieben hat. Dieser bevorstehende Kampf ist die Krönung von 20 Jahren Hingabe, Aufopferung und Disziplin. Ilia verkörpert fokussierte Achtsamkeit und präzise Bewegungen, die die Wurzeln unserer Marke sind“, sagte Cesare Fazari, CEO von RYU.