Mobilität im Juni 2021 tagsüber wieder auf Vorkrisenniveau / In der Nacht noch 17 % weniger Mobilität als 2019

WIESBADEN (ots) - Die Mobilität in Deutschland lag im Juni 2021 tagsüber im

Bundesschnitt auf gleichem Niveau wie im Referenzmonat des Jahres 2019. Im Mai

2021 hatte die Mobilität tagsüber von 6 bis 22 Uhr noch 4 % unter dem Wert von

Mai 2019 gelegen, im April 2021 waren es 7 % weniger als im April 2019. Dies

geht aus einer Sonderauswertung experimenteller Daten hervor, mit denen das

Statistische Bundesamt (Destatis) aktuelle Mobilitätsveränderungen in der

Corona-Pandemie abbildet.



In den Nachtstunden von 22 bis 6 Uhr lag die Mobilität im Juni 2021 weiterhin

deutlich unter dem Niveau von 2019. Es wurden 17 % weniger Bewegungen gemessen

als im Referenzzeitraum. Dennoch bedeutet dies gegenüber den Vormonaten eine

Annäherung der nächtlichen Mobilität an die Referenzwerte aus 2019: Im April und

Mai hatte diese noch etwa 30 % darunter gelegen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mobilität im Juni 2021 tagsüber höher als im Juni 2020, in der Nacht aufähnlichem NiveauIm Vergleich mit den Mobilitätsveränderungen, die im Jahr 2020 zu Beginn desSommers zu beobachten waren, fiel die Mobilität tagsüber im Juni 2021 leichthöher aus: Im Juni 2020 hatte die durchschnittliche Mobilität in den Tagstundennoch 5 % unter dem Vorkrisenwert aus 2019 gelegen. Die nächtlicheMobilitätsveränderung im Juni 2021 war mit -17 % hingegen vergleichbar mit Juni2020, als der Rückgang bei -16 % gegenüber 2019 gelegen hatte.Mobilität am Tag im Juni nur noch in Großstädten unter dem VorkrisenniveauIn Großstädten lag die Mobilität tagsüber im Juni 2021 noch deutlich unter demVorkrisenniveau, während sie in den weniger verstädterten Kreisen sogar höherwar als vor der Pandemie. Dies wird erkennbar, wenn man nach derSiedlungsstruktur der Kreise und kreisfreien Städte unterscheidet. Inkreisfreien Großstädten mit mindestens 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnernblieb die Mobilität im Juni 2021 tagsüber mit -10 % noch deutlich unter demMobilitätsniveau von Juni 2019 zurück, während die Mobilität in städtischenKreisen (+2 %), ländlicheren Kreisen mit Verdichtungsansätzen (+ 4 %) und dünnbesiedelten ländlichen Kreisen (+8 %) im Juni 2021 über dem Vorkrisenniveau vonJuni 2019 lag.Nächtlicher Mobilitätsrückgang in städtischen Kreisen im Juni 2021 deutlichgeringer als im Mai 2021Auch bei der nächtlichen Mobilität zwischen 22 und 6 Uhr zeigten sich in denletzten Monaten größere Mobilitätsrückgänge in stärker verstädterten Kreisen.Die Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen Kreisen sind nun im Juni2021 geringer geworden. Zwar war der Rückgang der nächtlichen Mobilität im Juniin Großstädten mit -20 % am stärksten, in den anderen Kreistypen lag die