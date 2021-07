Montreal und Bruchsal, Deutschland (ots/PRNewswire) - - Innovatives

Trainingsprogramm wird im Zusammenspiel mit den relevanten Behörden entwickelt

und nutzt neue Technologien.



- Volocopter und CAE entwickeln gemeinsam ein Trainingsprogramm für Pilot:innen

von elektrischen, senkrechtstartenden Fluggeräten (eVTOL) für deren

bevorstehende Markteinführung.





- CAE hat sich verpflichtet, sein internationales Trainingsnetzwerk entsprechendVolocopters wachsenden Bedarf an Pilot:innen mit einer prognostiziertenInvestitionssumme von bis zu 40 Millionen US-Dollar zu erweitern.CAE (NYSE: CAE) (TSX: CAE) , weltweit führend bei Ausbildungssystemen für dieLuftfahrt, und Volocopter, der Pionier der Urban Air Mobility (UAM), gaben heutebekannt, dass sie eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung,Zertifizierung und Bereitstellung eines innovativen Pilottrainingsprogramms füreVTOLs, vorbehaltlich weiterer Detailverhandlungen unterschrieben haben. DiesesAusbildungsprogramm wird das erste seiner Art sein. Es wird aktive und angehendePilot:innen ausbilden und qualifizieren, um die sichere Einführung vonFlugtaxidiensten weltweit zu gewährleisten. Die Partner vereinen dabei CAEsmodernste Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), Virtual Reality (VR),Mixed Reality (MR) sowie Datenanalyse und Volocopters umfangreiches Verständnisdes UAM-Ökosystems.UAM ist ein aufkommender Teil der Luftfahrtindustrie, der den Luftraum überStädten erschließt. Volocopters Familie von elektrischen Fluggeräten wird denheutigen Stadtverkehr für Passagiere ( VoloCity(https://www.volocopter.com/solutions/volocity/) , VoloConnect(https://www.volocopter.com/solutions/voloconnect/) ) und Güter ( VoloDrone(https://www.volocopter.com/solutions/volodrone/) ) ergänzen. Das erstekommerzielle eVTOL-Fluggerät des Unternehmens, der VoloCity, befindet sichbereits im Zertifizierungsprogramm mit der europäischen Agentur fürFlugsicherheit (EASA) und soll rechtzeitig zu den Olympischen Spielen 2024 inParis den kommerziellen Betrieb aufnehmen. Durch bestehende Partnerschaften mitglobalen Marktführern wie Daimler , Aéroports de Paris, Microsoft Azure und jetztCAE plant Volocopter, seine Mobilitätsdienste innerhalb der nächsten fünf Jahrenin mehreren Städten weltweit anzubieten. Volocopter strebt die Zertifizierunggemäß den höchsten Sicherheitsstandards für Fluggerät und deren Betrieb an.CAE hat sich verpflichtet, bis zu 40 Millionen US-Dollar in die Erweiterungseines weltweiten Trainingsnetzwerkes zu investieren, um Volocoptersprognostizierten Bedarf an Pilot:innen in den ersten Betriebsjahren zu decken.