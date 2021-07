Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Opel will bis 2028 vollständig elektrisch werden Der Autobauer Opel will bis zum Jahr 2028 in Europa vollständig elektrisch sein. Das Enddatum für Verbrennermotoren kündigte Opel-Chef Michael Lohscheller am Donnerstag bei einer Präsentation des Mutterkonzerns Stellantis an. Zudem werde Opel als …