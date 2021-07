APA ots news Stellantis intensiviert in Elektrifizierung und strebt... Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 08.07.2021, 15:22 | 60 | 0 | 0 08.07.2021, 15:22 | APA ots news: Stellantis intensiviert in Elektrifizierung und strebt mittelfristig nachhaltige zweistellige angepasste operative Margen an - ANHANG Investitionen von über 30 Mrd. bis 2025 in Elektrifizierung +++ 4 neue BEV Plattformen mit Reichweite bis 800 KM +++ 2030: 70% des Absatzes in Europa als emissionsarme Fahrzeuge (LEV) Amsterdam (APA-ots) -

* Geplant sind Investitionen von über 30 Mrd. bis 2025 in Elektrifizierung und Software, unter Beibehaltung der Spitzenposition in der Automobileffizienz, mit einer Investitionseffizienz von 30 Prozent über dem Branchendurchschnitt

* Bis 2030 sollen über 70 Prozent des Absatzes in Europa und mehr als 40 Prozent in den USA auf emissionsarme Fahrzeuge (LEVs) entfallen

* Alle 14 Marken haben sich verpflichtet, die besten voll elektrifizierten Lösungen ihrer Klasse anzubieten

* Bereitstellung von Elektrofahrzeugen (BEVs), die die Anforderungen der Kunden erfüllen, mit Reichweiten von 500-800 km/300-500 Meilen und einer Best-of-Class-Schnellladefähigkeit von 32 km/20 Meilen pro Minute* Vier flexible auf BEVs ausgelegte Plattformen, eine skalierbare Familie von drei elektrischen Antriebsmodulen und standardisierte Batterie-Packs, die alle Marken und Segmente abdecken* Auf lange Lebensdauer ausgelegte Plattformen dank Soft- und Hardware-Upgrades

* Globale Beschaffungsstrategie für EV-Batterien von mehr als 260 GWh bis 2030, unterstützt durch fünf "Gigafactories" in Europa und Nordamerika

* Geplant sind zwei Batterietypen: eine Option mit hoher Energiedichte und eine kobaltfreie Nickel-Alternative bis 2024 * Einführung der Festkörperbatterie-Technologie im Jahr 2026 geplant

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) hat heute eine umfassende Elektrifizierungsstrategie vorgestellt, die aufregende, in ihrer Klasse führende, Fahrzeuge für die ikonischen Marken des Unternehmens ermöglicht. Dabei nutzt das Unternehmen internes Know-how, Partnerschaften und Joint Ventures, um fortschrittliche Technologie zu erschwinglichen Preisen zu liefern. Diese Strategie wird es dem Konzern ermöglichen, mittelfristig nachhaltige, zweistellige angepasste operative Margen anzustreben. "Der Kunde steht bei Stellantis stets im Mittelpunkt. Mit diesem Investitionsplan von mehr als 30 Milliarden Euro geht unser Bekenntnis einher, ikonische Fahrzeuge anzubieten, die sich mit Blick auf Performance, Funktionalität, Stil, Komfort und elektrischer Reichweite nahtlos in den Alltag unserer Kunden einfügen. Die heute hier vorgestellte Strategie lenkt die richtige Investitionssumme auf die richtige Technologie, um den Markt zur richtigen Zeit zu erreichen und sicherzustellen, dass Stellantis die Freiheit der Mobilität auf die effizienteste, erschwinglichste und nachhaltigste Art und Weise ermöglicht.", sagte Carlos Tavares, Chief Executive Officer von Stellantis.

