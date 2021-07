5,5 Mio. Dollar, das sollte ausreichen, um das Bohrprogramm auf Dome Mountain zu beschleunigen und/oder auszuweiten!

Blue Lagoon Resources Inc. (CSE: BLLG; FRA: 7BL) kündigt heute eine Finanzierung über 5,5 Mio. CAD an und gewinnt gleichzeitig den Vermögensverwalter Crescat Capital LLC als neuen Ankeraktionär. Crescat will mit einer strategischen Investition in Höhe von 1,5 Millionen Dollar allein rund 27 % der geplanten Finanzierung übernehmen. Darüber hinaus hat Crescat Beteiligungsrechte beantragt und gesichert, die eine Option auf die Teilnahme an zukünftigen Finanzierungen vorsehen. Die Kapitalerhöhung bei einem Zeichnungskurs von 0,55 CAD dient der Finanzierung eines aggressiven Bohrprogramms auf dem Dome Mountain Projekt in diesem Jahr.

Kevin Smith, der Gründer und Chief Investment Officer von Crescat begründete den Einstieg bei Blue Lagoon so: „Crescat verfolgt einen aktivistischen Ansatz. Unser Ziel ist es, in ein Portfolio von potenziell großen, hochgradigen Entdeckungen in den Händen von unterbewerteten Jungunternehmen zu investieren, wo wir helfen können Werte zu erschließen. Wir sind begeistert vom Potenzial von Blue Lagoon's Dome Mountain Liegenschaft.“