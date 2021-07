RBC stuft BNP PARIBAS auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Rücknahme von Pandemie bedingten Restriktionen habe die Geschäfte der Großbank wieder belebt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Vergleich zum Vorquartal dürfte die Erträge im zweiten Jahresviertel aber in etwa gleich geblieben sein, ebenso wie die Rückstellungen für etwaige Kreditausfälle./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2021 / 06:54 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2021 / 06:54 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.