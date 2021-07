Metrics in Balance zielt auf den Markt für Online-DNA-Tests

EQS Group-Media / 08.07.2021 / 15:45

Gent, Belgien --(EQS)-- Metrics in Balance (EURONEXT: MLMIB, ISIN BE0974328602), "Metrics in Balance" oder "MIB" oder "das Unternehmen" ist stolz darauf, Investoren ein Update zur Geschäftsentwicklung des Unternehmens zu geben. "Das Unternehmen hat begonnen, DNA-Kits zu verkaufen, die den Kunden helfen, einen besseren Lebensstil zu erreichen. Zusammen mit Bluttests könnten wir die DNA eines Patienten dazu nutzen personalisierte Behandlungspläne und letztendlich personalisierte Ergänzungspakete zusammenzustellen.



Metrics in Balance wird dies mit einem B-zu-B-zu-C-Geschäftsmodell tun: Wir suchen nach Gesundheitsexperten, die unsere Diagnose-Kits an ihre Patienten verkaufen und sie auf ihrem Weg zu einem besseren Lebensstil weiter begleiten." - Dirk Verstraete, CEO - Metrics in Balance



Metrics in Balance hat zum jetzigen Zeitpunkt 9 DNA-Test-Coaches und plant, bis zum Ende des Sommers 2021 fünfzig Coaches zu beschäftigen. Letztendlich ist das Ziel, bis Ende des Jahres 250 Coaches unter Vertrag zu haben. Unsere Vision für unsere Kunden ist die Verbesserung ihrer Lebensqualität durch Tests und Behandlungspläne auf allen drei Ebenen der Gesundheit: Strukturell-biochemisch und emotional.



Weitere diagnostische Tests werden bald hinzukommen wie z.b Darm- sowie Mund-Mikrobiomtests. Bereits im Oktober wächst unser Team um vier weitere Vollzeit-Mitarbeiter. Dies wird uns die Möglichkeit geben, zwei neue Kliniken zu eröffnen. Ab dem 1. August 2021 wird unsere zweite Klinik in Tilburg eröffnet, es ist eine multidisziplinäre Klinik, die Behandlungen auf allen drei Ebenen des Gesundheitsdreiecks (strukturell-biochemisch und emotional) anbieten wird. Kontakt: Metrics in Balance NV

Dirk Verstraete

Chief Executive Officer

+32 497 544 558

info@mibmedical.com

www.mibmedical.com



Investor Relations:

Maurus Moser

+41 41 511 23 33

maurus.moser@stscapital.ch







Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: METRICS IN BALANCE N.V.

Schlagwort(e): Gesundheit



08.07.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com