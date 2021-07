windeln.de SE: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung - Bruttoemissionserlös von rund 5,8 Mio. Euro

München, 8. Juli 2021: windeln.de SE („windeln.de" oder „Gesellschaft") hat die Platzierung der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung, die am 15. Juni 2021 vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen wurde, erfolgreich abgeschlossen. Durch die Platzierung von 4.487.207 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 Euro und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2021 („Neue Aktien") wurde basierend auf dem festgelegten Bezugspreis von 1,30 Euro pro Neuer Aktie ein Bruttoemissionserlös von insgesamt 5.833.369,10 Euro erzielt.



1.520.534 Neue Aktien wurden während der Bezugsfrist von den Altaktionären der Gesellschaft über Bezugsrechte mit einem Bezugsverhältnis von 2:1 sowie über das von der Gesellschaft freiwillig eingeräumte Mehrbezugsrecht bezogen. 2.966.673 Neue Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren platziert.



Die Neuen Aktien mit der ISIN DE000WNDL227 / WKN WNDL22 werden voraussichtlich mit Valuta ab dem 16. Juli 2021 als nicht zum Handel im regulierten Markt zugelassene Aktien an die Aktionäre geliefert. Sie sollen zunächst in den Freiverkehr einer deutschen Börse einbezogen werden, bevor sie innerhalb eines Jahres nach Ausgabe auf Basis eines noch zu erstellenden Wertpapierprospekts zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen werden sollen.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung - Bruttoemissionserlös von rund 5,8 Mio. Euro