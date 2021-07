Alpha Esports Tech erzielt durch seine globalen GaaS-Dienste starkes Nutzerwachstum

Die Alpha ESports Tech Inc. (ISIN: CA02073T1049 ; WKN: A3CPVJ), ein Technologieunternehmen, das sich auf aufstrebende Märkte in den Bereichen Esports, mobiles Gaming, Commerce und Blockchain konzentriert, hat bekannt gegeben, dass es Kunden weiterhin in GaaS einbindet, um so die Chancen für die weltweite Akquise von Nutzern zu steigern.

Das Unternehmens-Update bezieht sich auf die Einführung der sogenannten "GaaS-Software" (Gaming as a Service). "GaaS" ermöglicht es Organisationen, ihre Präsenz im E-Sport zu stärken, da Alpha auf seiner Online-Plattform "GamerzArena" E-Sport-Wettbewerbe und -Turniere erstellt, betreibt und verwaltet. "GaaS" gibt nicht nur dem Unternehmen Zugang zu großen und neuen Nutzergruppen und ermöglicht Partnerorganisationen den Einstieg in den E-Sport-Sektor, sondern erwirtschaftet gleichzeitig auch Umsätze durch Sponsoring und Nutzerakquise.

"Es gibt weltweit viele Organisationen, die aus der wachsenden E-Sport-Branche Kapital schlagen wollen, aber derzeit einfach nicht über die Ressourcen oder Fähigkeiten verfügen", sagte Interims-CEO Matthew Schmidt. "Mit GaaS sind wir in der Lage, für GamerzArena neue Nutzergruppen zu erschließen, indem wir Partnerschaften mit großen Organisationen eingehen. Wir bieten diesen Organisationen auch Incentives in Form von Umsatzbeteiligungen für die Nutzerakquise und Sponsoring."

Das Unternehmen hat kürzlich in Partnerschaft mit Irony Inc. in Indien www.circuit.gg lanciert, eine Community-First-Plattform für E-Sport, die sich an indische Gamer richtet. Vor der Lancierung führten das Unternehmen und Irony eine dreimonatige Beta-Phase durch, während im März 2021 auch ein Free-Fire-Turnier stattfand, an dem über zweihundert Teams teilnahmen und das die Nutzerbasis des Unternehmens um mehr als 2000 Personen wachsen ließ. Mit dem offiziellen Start von www.circuit.gg erwartet das Unternehmen einen signifikanten Anstieg seiner Nutzerbasis in Indien.