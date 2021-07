Heute ist der 72-Jährige Mitglied des Deutschen Bundestages und Sprecher derFDP-Fraktion für Innovation, Bildung und Forschung. Im Bundestag ist er Mitgliedim Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung sowiestellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales, und er warMitglied der Enquete-Kommission "Berufliche Bildung in der digitalenArbeitswelt". Er ist Co-Gründer und Vorsitzender der Nationalen Initiative MINTZukunft e.V. - und nun auch Mitglied der vierköpfigen Auswahlkommission desMESTEMACHER PREISES MANAGERIN DES JAHRES.Die Auswahlkommission komplettieren neben Prof. Dr. Ulrike Detmers und Dr. h.c.Thomas Sattelberger Gabriele Förster als etabliertes Mitgliedund Angela Titzrathals weiterer Neuzugang. Sie ist Preisträgerin des Vorjahres MESTEMACHER PREISMANAGERIN DES JAHRES und Vorsitzende des Vorstandes Hamburger Hafen und LogistikAktiengesellschaft. Die 55-Jährige spricht fünf Fremdsprachen und hat nach ihremStudium der Wirtschaftswissenschaften und der romanischen Philologie an derRuhr-Uni in Bochum mehrere internationale Positionen im Top-Management beiDaimler ausgeübt. Sie war Personalvorstand der Deutschen Post AG undAufsichtsrätin für verschiedene Unternehmen und Organisationen. Seit 2016 istsie Vorstandsmitglied der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, seit2017 Vorstandsvorsitzende. Vor zwei Jahren wurde sie als "Logistic Leader of theyear 2019" ausgezeichnet.Künftig wird das neu formierte Quartett jährlich wechselnde Unterstützung vonder Preisträgerin des Vorjahres als fünftes Mitglied der Kommission bekommen."Das Engagement der Mitglieder der Auswahlkommission ist für mich ein starkesStatement für die Gleichstellung", sagt Prof. Dr. Ulrike Detmers. Diediesjährige Preisverleihung findet am Freitag, 24. September, im Hotel AdlonKempinski in Berlin statt.Der MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES orientiert sich am sogenannten GenderMainstreaming. Dabei geht es um die Förderung geschlechtlicher Parität bei derSpitzenbesetzung von Positionen in Politik und Wirtschaft sowie um diesystematische Einbeziehung beider Geschlechter in alle Lebensbereiche, die sichauch bei den Auswahlkriterien an die Managerin des Jahres widerspiegeln: DiePreisträgerinnen leisten nicht nur in ihrer beruflichen Rolle Herausragendes,sie setzen sich zudem für Gleichstellung ein und streben im Sinne einerausgeglichenen Work-Life-Balance nach einer Harmonisierung von Beruf, Familie,Freizeit und Lebensqualität.Weitere Infos unter:http://www.mestemacher.de/gleichstellungsaktivitaeten/mestemacher-preis-managerin-des-jahres/Pressekontakt:Prof. Dr. Ulrike DetmersGeschäftsführende GesellschafterinVorsitzende der GeschäftsführungMestemacher Management GmbHSprecherin Mestemacher-GruppeTel.: +49 52 41 8709-68E-Mail: mailto:ulrike.detmers@mestemacher.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51886/4963501OTS: Mestemacher GmbH