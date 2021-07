Die KION-Gruppe hat die Produktion an dem neuen Standort im polnischen Kolbaskowo aufgenommen. „Am neuen Standort werden Gegengewichtsstapler für alle Marken des KION Industrial Trucks & Services Segments produziert, darunter auch Produktserien aus westeuropäischen Standorten, um diese hinsichtlich Automatisierung und Digitalisierung weiterentwickeln zu können”, so das Unternehmen am Donnerstag.Mit der Produktion aus dem ...