Havn Life Sciences unterzeichnet Exklusivliefervertrag mit Cube Psytech

Havn Life Sciences (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0) kündigt eine neue Liefervereinbarung mit "Cube Psytech" an, einem biopharmazeutischen und biotechnologischen Unternehmen, das sich auf nachhaltige, natürliche Arzneimittel konzentriert und das eine proprietäre Linie von mikrodosierbaren Psilocybin-Gesundheitsprodukten mit funktionellen und psychedelischen Pilzen entwickelt.

"Cube Psytech" mit Sitz in Vancouver beschafft derzeit Mittel für den Bau und die Entwicklung einer von Health Canada zugelassenen CGMP-Anlage sowie eines Forschungs- und Entwicklungslabors für die Produktentwicklung. Diese Vereinbarung mit Cube Psytech ergänzt die wachsende Liste von Lieferpartnern von Havn Life und nutzt die Pilzanbau- und Produktionsbetriebe des Unternehmens in Jamaika als robuste Einnahmequelle.

"Wir freuen uns sehr, Cube Psytech in unsere Liste der Lieferpartner aufnehmen zu können", kommentiert Tim Moore, CEO von Havn Life und ergänzt: "Wir haben unermüdlich daran gearbeitet, aus unserem Werk in Jamaika eine vollwertige Lieferkette aufzubauen, da wir weiterhin die Nachfrage nach natürlich hergestellten Psilocybin-Produkten sehen. Wir sind vorbereitet und in der Lage, diese Nachfrage zu erfüllen."

"Wir freuen uns sehr, diese Beziehung mit Havn Life aufzubauen", sagt Erick Factor, CEO und Mitbegründer von Cube Psytech. "Wir haben uns für die Entwicklung unserer Produkte eine sichere und standardisierte Versorgung mit Psilocybin gesichert. Wir sind der Meinung, dass HAVN Life der ideale Partner ist, um diese Anforderung zu erfüllen", fügt er hinzu.

Die Vereinbarung und die Lieferung von Psilocybin an Cube Psytech werden mit den Health Canada-Richtlinien in Einklang stehen. Havn wird fortan Psilocybin aus natürlicher Quelle für die Entwicklung von mikrodosierbaren Psilocybin-Gesundheitsprodukten liefern.