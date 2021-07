Freeman Gold Corp.veröffentlicht Resultate der ersten Ressourcenschätzung für sein Schlüsselprojekt in Idaho

Freeman Gold Corp. (ISIN: CA35658P1053 ; WKN: A2P5AE) veröffentlicht die Ergebnisse seiner ersten Mineralressourcenschätzung auf seinem zu 100% unternehmenseigenen Goldprojekt Lemhi in Idaho. Die Mineralressourcenschätzung wurde von APEX Geoscience Ltd. (APEX), Edmonton, Alberta, durchgeführt.

Alle berichteten Mineralressourcen beziehen sich auf ein optimiertes Grubenmodell, für das Werte von 1.550 US-$ pro Unze Gold (Au) verwendet wurden.

Die angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcenschätzungen sind unverwässert und beziehen sich auf ein optimiertes Grubenmodell. Es kam ein niedrigerer Cut-Off-Gehalt von 0,5 Gramm pro Tonne (g/t) zum Tragen.

Die Mineralressourcenschätzung umfasst eine angezeigte Mineralressource von 22,94 Mio. Tonnen mit 1,02 g/t Au für 749.800 Unzen Gold und eine abgeleitete Mineralressource von 7,68 Mio. Tonnen mit 1,01 g/t Au für 250.300 Unzen Gold. Die Mineralressourcenschätzung deckt ein Oberflächengebiet von 400 mal 500 Metern ab, erstreckt sich bis zu einer Tiefe von 180 Metern unter der Oberfläche und ist entlang des Streichens nach Norden, Süden und Westen sowie zur Tiefe hin offen.

Zu den Ergebnissen sagte Will Randall, President und CEO von Freeman: "Diese erste Ressourcenschätzung für Lemhi macht das Projekt Lemhi zu einem der wenigen unentwickelten, großen, hochgradigen Oxid-Gold-Lagerstätten in den USA. Die Schätzung übersteigt unsere Erwartungen, ist das Ergebnis von jahrzehntelanger Zusammenarbeit und legt den Grundstein für weitere Bohrungen und Ingenieurstätigkeiten, um sowohl die Ressource zu erweitern als auch näher an das letztliche Ziel zu kommen, ein kostengünstiger Produzent in einer erstklassigen Gerichtsbarkeit zu werden."