BioNTech-Aktionäre müssen heute kräftig bluten. Im freien Fall geht die Aktie rund vier Prozent in die Knie. Damit haben die Papiere jetzt nur noch einen Wert von 166,70 EUR. Wie weit geht es noch nach unten?

Durch diesen Abverkauf wird das Eis langsam aber sicher richtig dünn. BioNTech marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund eins Prozent zum 4-Wochen-Tief. Dieser für den weiteren Kursverlauf wichtige Wendepunkt stellt sich auf 165,20 EUR. Jetzt wird es also ernst!

Anleger, die für BioNTech mittel- und langfristig bullish eingestellt ist, könnten den aktuellen Rücksetzer zum Nachkauf nutzen. Wer weiß, wann es die Aktie nächste Mal mit einem solchen Nachlass zu kaufen gibt. Wer ohnehin auf der Baisse-Seite engagiert ist, dürfte sich heute über weitere Gewinne freuen.

