Caterpillar will Verkauf bestimmter Motoren einstellen

KIEL (dpa-AFX) - Der US-Konzern Caterpillar will den Verkauf von mittelschnell laufenden Motoren einstellen und sich auf den Service für diese Aggregate konzentrieren. Betroffen seien Standorte in Deutschland und China, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Mehrere Medien berichteten darüber. Schriftlich teilte Caterpillar mit, es sei beabsichtigt, die Pläne wesentlich bis Ende 2022 umzusetzen. Weitere Details nannte das Unternehmen nicht.

Die IG Metall Kiel-Neumünster befürchtet einen personellen Kahlschlag bei MAK in Kiel und Rostock, wie die 1. Bevollmächtigte Stephanie Schmoliner am Donnerstag mitteilte. Das Unternehmen hat seine Entscheidung nach Gewerkschaftsangaben in einer kurzen Videokonferenz am Mittwoch verkündet.