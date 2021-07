SWIFT ermöglicht reibungslose internationale Zahlungen durch die Vorabprüfung von Kontendaten in Echtzeit

SWIFT gab heute den Start eines Service bekannt, der ein zentrales Problem beim grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr beseitigt, indem Banken die Möglichkeit erhalten, die Kontodaten von Zahlungsempfängern zu verifizieren, bevor eine internationale Zahlung angewiesen wird. Der neue Vorabvalidierungsservice für Zahlungen ist ein zentraler Baustein der Strategie von SWIFT, mit der weltweit schnelle, reibungslose Transaktionen gefördert werden.

Die meisten grenzüberschreitenden Zahlungen werden problemlos abgewickelt. Bei Zahlungen, die nicht bzw. nur verzögert durchgeführt werden können, liegt eine der Hauptursachen darin, dass die Empfängerinformationen nicht korrekt sind – angefangen bei falsch geschriebenen Namen der Empfänger bis hin zu Zahlendrehern bei der Kontonummer. Da diese Fehler erst spät im Zahlungsprozess erkannt werden, zählen sie zu den Problemen, deren Behebung den größten Zeit- und Kostenaufwand verursacht. Der von SWIFT angebotene Vorabvalidierungsservice für Zahlungen geht dieses Problem an, indem er es der Absenderbank gleich zu Beginn des Prozesses ermöglicht, über eine API von der Empfängerbank eine Bestätigung der Kontodaten einzuholen, so dass jegliche Daten- oder Kontenprobleme schon im Vorfeld erkannt werden. Diese Art der Überprüfung wird auf ähnliche Weise bereits in einigen Inlandsmärkten durchgeführt. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass der Service von SWIFT viel weiter geht: Er sorgt für eine problemlose Lösung für bis zu 11.000 Finanzinstitute und 4 Milliarden Konten in 200 Ländern.

SWIFT hat den Vorabvalidierungsservice von Zahlungen in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Finanzinstituten entwickelt. Eine Reihe großer, weltweit agierender Banken hat bereits ihre Unterstützung für den Service erkennen lassen. Bei SWIFT plant man im Hinblick auf diesen Service weitere Innovationen; SWIFT wird in den kommenden Monaten zusätzliche Prüfungen auf der Basis von Referenzdaten anbieten. Diese Prüfungen betreffen Millionen von Transaktionen und lassen bereits bei der Anbahnung einer Transaktion besser vorhersagen, wann diese möglicherweise auf Probleme stoßen könnte.

In den folgenden beiden Jahren und darüber hinaus wird SWIFT seine Plattform umgestalten, um weltweit sofortige, reibungslose Zahlungen zu ermöglichen. Das Ziel besteht darin, die Effizienz insgesamt deutlich zu verbessern, die Gesamtkosten zu senken und Dienste einzurichten, welche Finanzinstitute in die Lage versetzen, Wachstum zu erzielen und neue, differenzierte Angebote für ihre Kunden zu entwickeln. Die Vorabvalidierung von Zahlungen ist nur einer der vielen künftigen Dienste, die die erste Version der Plattform im November 2022 unterstützen werden.