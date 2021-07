Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

„Kleinigkeiten“ – Baerbocks Wahlkampfchef räumt Fehler in Plagiatsaffäre ein Man muss einen Fehler entweder sofort einräumen – oder gar nicht. Soweit die Theorie der Krisenkommunikation. Das Dümmste was man in so einer Lage tun kann, ist dagegen, einen begangenen Fehler so lange zu verleugnen, bis man ihn irgendwann unter …