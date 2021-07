Otsuka unterzeichnet Drei-Jahres-Kooperation mit Holmusk zur Verbesserung der digitalen Gesundheit und der Datenanalyse für globale Programme im Bereich der Verhaltensmedizin Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 08.07.2021, 17:03 | 36 | 0 | 0 08.07.2021, 17:03 | PRINCETON, New Jersey, 8. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc. („Otsuka"), gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine dreijährige Zusammenarbeit mit Holmusk Inc. („Holmusk"), einem globalen Data-Science- und Digital-Health-Unternehmen, das die weltweit größte Real-World-Evidence (RWE)-Plattform für Verhaltensmedizin aufbaut. Gemeinsam werden Otsuka und Holmusk daran arbeiten, ein tieferes Verständnis für unerfüllte Patientenbedürfnisse und reale Ergebnisse zu erlangen, indem sie proprietäre Analytik und künstliche Intelligenz (KI) auf mehrere reale Datenquellen anwenden. Diese Erkenntnisse können im gesamten Portfolio von Otsuka Anwendung finden und haben das Potenzial, das Leben von Patienten zu verbessern. Die neue Zusammenarbeit, die einen Wert von bis zu 4 Millionen US-Dollar pro Jahr hat, stellt eine Erweiterung der bestehenden Beziehung dar, die im Jahr 2020 mit der Erforschung von realen Ergebnissen im Bereich der Verhaltensmedizin begann. „Holmusk ist weltweit führend im Bereich Real-World-Evidence und verfügt über unverwechselbare Datenbestände für die Verhaltensmedizin. Diese Zusammenarbeit stärkt die Fähigkeiten von Otsuka, Menschen mit komplexen, chronischen Krankheiten zu helfen", sagte Dr. Christoph Koenen, Executive Vice President und Chief Medical Officer, Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc. „Dies ist der nächste Schritt auf dem Weg von Otsuka, reale Erkenntnisse zu nutzen, um die klinische Entwicklung zu verbessern, mit dem Ziel, bessere Ergebnisse für Patienten zu erzielen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit." „Wir sind begeistert, mit Otsuka zusammenzuarbeiten", sagte Nawal Roy, Gründerin und CEO von Holmusk. „Ihr Engagement und ihre Leidenschaft, Patienten zu helfen, die unter einer schlechten verhaltensbedingten Gesundheit leiden, deckt sich mit unserer Mission. Das Fachwissen, das sie für diese Bemühungen zur Verfügung stellen, stellt sicher, dass wir auf die richtigen Fragen abzielen und das Beste aus unseren digitalen und analytischen Ressourcen herausholen." Als Teil der Zusammenarbeit übertrug die Otsuka-Tochtergesellschaft Otsuka Pharmaceutical Europe Limited („OPEL") ihre in Großbritannien ansässigen digitalen Vermögenswerte der Otsuka Health Solutions (OHS) an Holmusk. OHS verbessert die Bereitstellung von psychischen Gesundheitsdiensten durch prädiktive Analysen. Seite 2 ► Seite 1 von 2





