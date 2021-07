NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kursrutsch der in den USA notierten Aktien chinesischer Konzerne nimmt auch am Donnerstag kein Ende. Nachdem Chinas Regierung am Vortag für diese eine deutlich schärfere Kontrolle angekündigt hatte, sackten die Aktien des erst frisch in New York notierten Fahrdienstvermittlers Didi Chuxing am Donnerstag allen voran um sechs Prozent auf knapp 11 US-Dollar ab. Sie entfernten sich damit weiter vom Ausgabepreis, der Ende Juni bei 14 Dollar gelegen hatte.

Seit Tagen schon sind die Didi-Papiere im freien Fall, am ersten Handelstag vor gut einer Woche waren sie noch bis auf rund 18 Dollar in der Spitze gestiegen. Dann aber kam der Dienstag, als es hieß, die Pekinger Cyberspace-Aufsichtsbehörde habe den Konzern wegen "schwerwiegender Verstöße" bei der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten auf dem Kieker. Sie ordnete dabei die Löschung der Didi-App aus chinesischen App Stores an. Dabei war schon spekuliert worden, dass die US-Börsengänge den Chinesen ein Dorn im Auge sind.