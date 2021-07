Frankfurt am Main (ots) -



- PwC Maschinenbau-Barometer: Stimmung in der Branche überwiegend optimistisch

- Umsatzprognosen auf Höhenflug

- Zunehmender Kostendruck bereitet Kopfzerbrechen

- Nachhaltigkeit erfordert Lernkurve



Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau ist im Großen und Ganzen positiver

Stimmung. Die überwiegende Mehrheit der Entscheider (70 Prozent) blickt

optimistisch auf die Entwicklung der deutschen Konjunktur in den kommenden zwölf

Monaten - der höchste Wert seit Herbst 2018. Auch der Weltmarkt erscheint für

den exportorientierten deutschen Maschinenbau in einem günstigen Licht: sechs

von zehn Managern glauben auch hier an eine positive Wachstumsphase. Dies geht

aus dem aktuellen Maschinenbau-Barometer der Wirtschaftsprüfungs- und

Beratungsgesellschaft PwC Deutschland (PwC) hervor. Deutlich wird aber auch: Die

Folgen der Corona-Pandemie werden die Branche noch länger beschäftigen, sie muss

in Sachen Digitalisierung und Nachhaltigkeit noch zulegen.









Seit dem letzten Quartal hat sich die Umsatzerwartung der befragten

Maschinenbauer nochmals deutlich gesteigert und liegt durchschnittlich bei 8,6

Prozent für die Gesamtbranche und bei 9,4 Prozent für das jeweils eigene

Unternehmen. Dies ist die höchste Umsatzprognose aller bisherigen

Erhebungswellen. Rund zwei Drittel der Manager gehen von einem Wachstum ihrer

Unternehmen von mindestens 5 Prozent in den kommenden zwölf Monaten aus - der

höchste Zustimmungswert seit über drei Jahren. "Aus der Wachstumsperspektive

betrachtet erscheint die Zukunft des Maschinenbaus deutlich heller als die

anderer Branchen", analysiert Dr. Klaus-Peter Gushurst, Leiter des Bereichs

Industries & Innovation bei PwC. "Die Nachfrage aus dem Ausland ist auch

aufgrund von dortigen Konjunkturprogrammen stabil, die Lieferketten sind robust,

die Erholung wichtiger Zielbranchen schreitet voran. Wir sehen aber auch, dass

die Branche an den Folgen der Pandemie noch länger laborieren wird."



Sorge vor zunehmendem Kostendruck



Nahezu zwei Drittel der befragten Entscheider gibt an, dass im kommenden Quartal

die Kosten weiter steigen werden. Es passiert nun schon zum zweiten Mal in

Folge, dass die Mehrheit der Befragten mit einem Anstieg rechnet. Zudem ist es

der höchste gemessene Wert aller bisherigen Erhebungen. Dass allerdings auch die

Kosten sinken könnten, glauben lediglich noch 2 Prozent der Befragten. Höhere

Betriebsausgaben für Sicherheit und Hygiene, für Digitalisierung und

Flexibilisierung der Arbeit üben ebenso einen Einfluss auf die Kosten aus wie Seite 2 ► Seite 1 von 3



