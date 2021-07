NanoRepro-Aktionäre dürften heute regelrecht verzweifeln. Mit einem Minus von rund acht Prozent muss die Aktie nämlich richtig Federn lassen. Diese Negativ-Performance reicht für den unangefochtenen letzten Platz. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen?

Die mittelfristige Technik hat sich mit diesem Rücksetzer jetzt spürbar verschlimmert. Da hier heute nun eine massive Haltezone unterkreuzt wurde. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. Das Tief lag bis dato bei 5,55 EUR. In den nächsten Sitzungen fällt also die Entscheidung.

Anleger, die für NanoRepro bullish eingestellt sind, könnten den Rücksetzer zum Kauf nutzen. Schließlich gibt es die Aktie heute mit einem kräftigen Nachlass. Wem die ganze Entwicklung bei NanoRepro eh spanisch vorkommt, sieht sich heute vermutlich bestätigt.

Fazit: Wie es bei NanoRepro weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.