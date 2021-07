Tausende von Arbeitern sollen in Frankreich umgeschult werden, um mit der Batterie-Revolution Schritt zu halten

Seite 2 ► Seite 1 von 4

EIT InnoEnergy (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3220318-1&h=2678053236&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3220318-1%26h%3D4222336335%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.innoenergy.com%252F%253Futm_source%253DPress%252520release%252520by%252520Aspectus%2526utm_medium%253DPR%2526utm_campaign%253DEBA250%2526utm_content%253DPress%252520release%26a%3DEIT%2BInnoEnergy&a=EIT+InnoEnergy) und Frankreich haben eine Absichtserklärungunterzeichnet, um die EBA250-Akademie ins Leben zu rufen, mit der Zehntausendevon Arbeitskräften für die französische Batterieindustrie um- und weitergebildetwerden sollen. Als einer der führenden Akteure im Rahmen der EuropäischenBatterie-Allianz (EBA) hat Frankreich - mit drei Gigafactories, die im Jahr 2023in Betrieb genommen werden sollen - einen wachsenden Bedarf an spezialisiertenIngenieuren und Technikern. Um diese Lücke zu schließen, wird EIT InnoEnergy,das die industriellen Arbeiten im Rahmen der EBA koordiniert, eine Plattform fürdie gemeinsame Nutzung von Bildungsangeboten anführen, um die Kosten für dieUmschulung und Höherqualifizierung drastisch zu senken.EIT InnoEnergy ist eine Innovationsgemeinschaft, die vom European Institute ofInnovation & Technology (EIT) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3220318-1&h=1771542123&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3220318-1%26h%3D327131301%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feit.europa.eu%252F%26a%3DEuropean%2BInstitute%2Bof%2BInnovation%2B%2526%2BTechnology%2B(EIT)&a=European+Institute+of+Innovation+%26+Technology+(EIT)) , einer Einrichtung der Europäischen Union,unterstützt wird. Die öffentlich-private Partnerschaft wird die sichabzeichnende Qualifikationslücke adressieren, da bis 2025 rund 800.000qualifizierte Arbeitskräfte in der europäischen Batterieindustrie benötigtwerden. Dazu gehört auch der Mangel an übertragbaren digitalen Fähigkeiten, diebenötigt werden, um die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette zuunterstützen, von der Fabrikautomatisierung mit Industrie 4.0 bis zurKI-Anwendung. Die Umschulung der Arbeitskräfte wird von entscheidender Bedeutungsein, um sicherzustellen, dass Europa seine Green-Deal-Ziele erreicht, indem esgenügend Batteriekapazitäten vorantreibt, um die Elektrifizierung des Verkehrsund die Dekarbonisierung der Energie zu unterstützen.Thierry Breton, EU-Kommissar für den Binnenmarkt, begrüßte diese Ankündigung:"Das europäische Batterieprojekt ist das Herzstück unserer Ambitionen für eine