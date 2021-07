Dem heute veröffentlichten Bericht „Lung Cancer Screening: The Cost of Inaction“ (Lungenkrebsvorsorge: Die Kosten der Tatenlosigkeit) zufolge bietet die Lungenkrebsvorsorge die entscheidende Chance zur erheblichen Steigerung der Überlebensrate.1 Fast ein Viertel der Todesfälle durch Lungenkrebs könnte in Hochrisikopopulationen durch die Verbreitung von gezielten Untersuchungen mittels niedrig dosierter Computertomographie (LDCT) verhindert werden, so die Ergebnisse der NELSON-Studie.2 Nach Erkenntnissen der Studie mit über 13.000 Personen wurden in einer europäischen Hochrisikopopulation die Todesfälle durch Untersuchungen mit LDCT-Scans auf 18,4 % der Gesamttodesfälle verglichen mit 24,4 % in der Kontrollgruppe im 10-Jahres-Follow-up reduziert.

Auf Lungenkrebs sind jährlich 1,8 Millionen Todesfälle zurückzuführen und mit 18,8 Milliarden Euro pro Jahr* allein in Europa ist er die Krebsform, aus der die größte wirtschaftliche Belastung resultiert.3,4 Der für die Lung Ambition Alliance erstellte neue Bericht hat ergeben, dass die Durchführung gezielter Untersuchungen mit LDCT-Scans in großem Maßstab diese Kostenbelastung deutlich senken und die Überlebensrate der Patienten verbessern kann – indem Lungenkrebs vermehrt in frühen Stadien, in denen eine bessere Prognose möglich ist und mehr Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, entdeckt wird.

Derzeit wird bei nur etwa einem von fünf Patienten weltweit der Krebs in Stadium I diagnostiziert, in der sie eine Chance von 68 bis 92% haben, fünf Jahre zu überleben - im Vergleich zu weniger als 10% bei einer Diagnose in Stadium IV. 5,6,7 Bei Lungenkrebs im Frühstadium sind die klinischen Behandlungspfade weniger aufwendig und kostspielig als bei einer Diagnose in späteren Stadien, sodass bei einer frühzeitigen Diagnose erhebliche Kosteneinsparungen möglich wären.8,9,10 Bei einem Fortschreiten von Lungenkrebs steigen die Gesundheitskosten durch vermehrte Krankenhausaufenthalte, zusätzliche Behandlungsrunden, zusätzliche Pflegeanforderungen und eine größere Wahrscheinlichkeit einer Palliativpflege.11

Durch eine frühere Diagnose lässt sich überdies der Produktivitätsausfall durch Krebs insgesamt verringern, da mehr Patienten und Pflegekräfte aktiv bleiben und ihre Krebserkrankung in einigen Fällen behandelbar wird, anstatt zum Tode zu führen.10 In Europa versursacht der Produktivitätsausfall wegen einer durch Lungenkrebs bedingten vorzeitigen Mortalität alljährlich Kosten in Höhe von annähernd 10 Milliarden Euro.3