--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------08.07.2021Die heutige 27. ordentliche Hauptversammlung der AT & S Austria Technologie undSystemtechnik Aktiengesellschaft (AT&S), die virtuell durchgeführt wurde, hateine Dividende in Höhe von 0,39 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2020/21beschlossen. Ex-Tag ist der 27. Juli 2021, Nachweisstichtag der 28. Juli 2021und Dividendenzahltag der 29. Juli 2021.Zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für dasGeschäftsjahr 2021/22 wurde die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbHbestellt.Neben dem Erwerb eigener Aktien sowie der allfällig damit in Zusammenhangstehenden Einziehung von Aktien wurde in der heutigen Hauptversammlung dieErmächtigung des Aufsichtsrats zu Änderungen der Satzung, die sich durch dieEinziehung von Aktien ergeben sowie der Widerruf des diesbezüglichen Beschlussesder Hauptversammlung vom 4. Juli 2019 erteilt.Auch alle sonstigen zur Beschlussfassung vorgelegten Tagesordnungspunkte wurdenvon den bei der Hauptversammlung vertretenen Aktionären angenommen.Die Abstimmungsergebnisse der ordentlichen AT&S Hauptversammlung 2021 finden Sieunter www.ats.net [http://www.ats.net/].Rückfragehinweis:AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftGerda Königstorfer, Director Investor RelationsMobile: +43 676 89555925Email: g.koenigstorfer@ats.netEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftFabriksgasse 13A-8700 LeobenTelefon: 03842 200-0FAX:Email: ir@ats.netWWW: www.ats.netISIN: AT0000969985Indizes: WBI, VÖNIX, ATX GP, ATXBörsen: WienSprache: DeutschWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/131976/4963694OTS: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft