Zug, 8. Juli 2021

Net Asset Value per 30. Juni 2021

Zug, 8. Juli 2021

Net Asset Value per 30. Juni 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per

30. Juni 2021 EUR 132.32 (CHF 145.05), was einer positiven Veränderung von 4.9% in EUR respektive 4.6% in CHF seit dem 31. Mai 2021 entspricht (bereinigt um die Dividende von CHF 2.00, die am 10. Juni 2021 ausgezahlt wurde).

Die Portfolio Performance der PEH war im Juni positiv und wurde durch vorteilhafte Wechselkursentwicklungen unterstützt. Der Anstieg des NAV resultierte vor allem aus positiven Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds, darunter Mid Europa Fund IV und Eagletree IV sowie Alpha CEE Opportunity IV, welcher von Kurssteigerungen der börsenkotierten Portfoliogesellschaften Allegro, einer polnischen Online-E-Commerce-Plattform, Kaspi, einem kasachischen Fintech-Unternehmen und Ozon, einem russischen Online-Händler, profitierte.

Das Portfolio war mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 10.6 Mio. cash-flow positiv. Nennenswerte Ausschüttungen kamen von Eagletree IV aus dem Verkauf der Airtech Group Inc, einem Hersteller von Drucktechnikprodukten, und von Pelion VI aus der Übernahme von Divvy, einem Unternehmen für Spesenmanagementlösungen, durch Bill.com. Des Weiteren schüttete Highland Europe I Erlöse aus dem Verkauf von Brandwatch aus, einer Online-Plattform für Consumer Intelligence und Social Media Listening.



Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.