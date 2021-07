Laut Taulia können Probleme in den globalen Lieferketten nicht mehr als außerordentliche Ereignisse eingestuft werden

Die Herausforderungen in den Lieferketten, die in den letzten Monaten weltweit zu beobachten waren - von der Pandemie über die Blockade des Suezkanals bis hin zur anhaltenden Schließung des Yantian-Terminals im chinesischen Shenzhen - können laut Taulia, dem führenden Fintech-Anbieter von Working-Capital-Lösungen, nicht mehr als Schocks betrachtet werden. In einem neuen Papier hat Taulia die zahlreichen Probleme der vergangenen 18 Monate skizziert, die deutlich gemacht haben, wie fragil die globalen Lieferketten sind und wie sich dies auswirkt.

Die Unsicherheit im Bestandsmanagement hatte schon vor der Pandemie zugenommen, da der Handel zwischen den USA und China durch geopolitische Spannungen beeinträchtigt wurde. In den USA kam es außerdem zu Streiks im LKW-Verkehr, und der Brexit verursachte Transportengpässe und erhöhte Kosten für britische und europäische Unternehmen. Die jüngste Blockade des Suezkanals sorgte für einen Versorgungsschock, der pro Tag etwa 9 Milliarden Dollar kostete, und der Mangel an Halbleiterchips richtete in vielen Branchen weitere verheerende Schäden an.