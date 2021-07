SYNLAB hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2021 an

Die Gesellschaft erwartet für 2021 jetzt Umsatzerlöse innerhalb einer Spanne von EUR 3,2-3,3 Mrd. (bisher: "Umsatzmarke von EUR 3,0 Mrd. komfortabel übertreffen"), woraus ein Gesamtwachstum in einer Spanne von 22-25% (bisher: ~17%) im Vergleich zum Vorjahr resultiert.

Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich EUR 925 Mio. im Geschäftsjahr 2021 übersteigen (neue Prognose), nach EUR 679 Mio. im Vorjahr.

Der Free Cashflow vor Finanzierungskosten und M&A-Aktivitäten wird im Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich mehr als EUR 500 Mio. betragen (bisher: EUR 300-350 Mio.) im Vergleich zu EUR 272 Mio. im Vorjahr.

SYNLAB wird die vollständigen Halbjahreszahlen 2021 und weitere Details mit dem ungeprüften Halbjahresabschluss am 12. August 2021 veröffentlichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Informationen, die keine historischen Fakten sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "könnte", "wird", "würde", "sollte", "pro forma", "beabsichtigt", "plant", "schätzt" oder die sprachliche Verneinung davon oder andere Variationen oder vergleichbare Terminologie, oder durch Diskussionen über Strategien oder Planungen erkannt werden. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Maßnahmen, Umsätze oder Ergebnisse und beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich möglicherweise nicht als richtig erweisen. Die tatsächlichen Maßnahmen oder Ergebnisse können erheblich von den Angaben in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten daher nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. SYNLAB übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Ergebnisse der Vergangenheit sollten nicht zur Vorhersage zukünftige Entwicklungen herangezogen werden. Zwischenergebnisse prognostizieren nicht notwendigerweise die Ergebnisse für das Gesamtjahr.

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen (bereinigte EBITDA, Free Cashflow vor Finanzierungskosten und M&A-Aktivitäten) wurden nicht nach IFRS erstellt (sog. "Non-IFRS Kennzahlen"). Für eine Definition von Non-IFRS Kennzahlen verweisen wir auf die SYNLAB Q1'21 Pressemitteilung vom 12. Mai 2021.

SYNLAB AG
Moosacher Straße 88
80809 München
Deutschland
ISIN: DE000A2TSL71
WKN: A2TSL7

