Microsoft gibt Gewinner und Finalisten der Partner of the Year Awards 2021 bekannt

Partner für innovative Lösungen und mehr Möglichkeiten für Kunden weltweit ausgezeichnet

REDMOND, Washington, 8. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. hat am Donnerstag die Gewinner und Finalisten der Microsoft Partner of the Year Awards 2021 bekannt gegeben. Die jährlichen Auszeichnungen würdigen Microsoft-Partner, die herausragende Leistungen bei der Innovation und Implementierung von Kundenlösungen auf Basis von Microsoft-Technologie erbracht haben. Die Preisträger und Finalisten aus der ganzen Welt werden auf der digital stattfindenden Microsoft Inspire am 14. und 15. Juli 2021 ausgezeichnet.

In diesem Jahr hat Microsoft Partner in 56 Kategorien ausgezeichnet und würdigt damit alle Lösungsbereiche, Branchen und Sektoren weltweit, in denen Microsoft-Technologien zum Einsatz kommen. In diesem Jahr wurden mehrere neue Auszeichnungen und Kategorien bekannt gegeben, darunter eine neue „Social Impact"-Kategorie, zu der Engagement für die Gemeinschaft, Inklusion und Nachhaltigkeit gehören.