KBA rügt Behörden für mangelnde Aufklärung im Dieselskandal bei Wohnmobilen / Fiat-Dieselskandal nimmt wieder Fahrt auf (FOTO)

Köln (ots) - Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) will laut eines aktuellen Schreibens

Schritte gegen den Stellantis-Konzern einleiten, zu dem auch Fiat gehört. Als

die deutsche Bundesoberbehörde illegale Abweichungen bei den Motoren des Modells

Fiat Ducato feststellte, meldete man dies bereits 2016 den offiziellen

italienischen Stellen. Zudem sei auch die EU-Kommission in Kenntnis gesetzt

worden. Doch diese Behörden ergriffen bis heute keinerlei Maßnahmen, um den

massenhaften Betrug an den Abgaseinrichtungen im Ducato zu unterbinden. Damit

ist nun Schluss: Das KBA kündigte in dem Schreiben an, jetzt selbst tätig zu

werden.









Aus dem Schreiben des KBA geht deutlich die bisherige Tatenlosigkeit seitens der

italienischen Typgenehmigungsbehörde bei der Aufklärung der überhöhten

Stickoxidemissionen hervor. Zahlreiche Messungen kamen jahrelang immer wieder

zum Ergebnis, dass durch Fiat Chrysler Automobiles (FCA) verbaute Motoren in

zahlreichen Wohn- und Reisemobilen massive Grenzwertüberschreitungen aufweisen.

So wurden Werte ermittelt, die das Neun- bis 15-fache der zulässigen Menge an

Stickoxiden abbildeten. Als Ursache wurden illegale Abschalteinrichtungen

festgestellt. Die Zuständigkeit liegt erst einmal bei den italienischen

Behörden, die nachweislich durch das KBA informiert wurden. Doch wenn sich diese

nicht rühren, kann auch das KBA selbst tätig werden.



Sittenwidrige Schädigung bedeutet Schadensersatzanspruch



Dr. V. Ghendler von der Kanzlei KRAUS GHENDLER RUVINSKIJ, die als eine der

führenden Verbraucherrechtskanzleien Deutschlands gilt, spricht deutliche Worte:

"Die Lage ist klar: Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist eine vorsätzliche

und sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB anzunehmen, die unbedingt

juristische Konsequenzen zur Folge haben muss." Der Rechtsanwalt betont zudem

den besonderen Stellenwert, den das Einschreiten des KBA in diesem Betrugsfall

einnimmt: "Es ist dringend notwendig, dass das Kraftfahrtbundesamt in diesem

Fall der sittenwidrigen Abgasmanipulation weitere Schritte einleitet. Nicht nur

für betroffene Kunden des italienischen Automobil- und Motorenherstellers muss

endlich Klarheit geschaffen werden, um weitreichende Entschädigungsforderungen

geltend zu machen."



Schwerwiegende wirtschaftliche und gesundheitliche Folgen



Neben Fahrverboten, Rückrufen und Stilllegungen der Fahrzeuge, die zum Teil

bereits umgesetzt wurden, können die immensen Überschreitungen der

Stickoxidgrenzwerte zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. "Umso

wichtiger, dass nun seitens der KBA an die informierten italienischen Behörden

herangetreten wird", so Dr. Ghendler, der mit seiner Kanzlei seit vielen Jahren

die Interessen getäuschter Dieselkunden vertritt. Von Stellantis bzw. Fiat

geschädigte Verbraucher können sich für eine kostenlose Erstberatung an die auf

den Abgasskandal spezialisierte Kanzlei wenden, um eine fundierte Einschätzung

ihrer Erfolgschancen zu erhalten.



