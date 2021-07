Der DAX-Rutsch verlief heute bis an das Vormonatstief. Es gab dabei 3 Hintergründe, die für diesen deutlichen Abgabedruck sorgten. Alle DAX-Aktien notierten im Minus.

Starke Abgaben am Aktienmarkt

Nach dem Rücklauf am Mittwoch zur oberen Rangekante und der Berührung der 15.700 Punkte lauerten viele Anleger auf ein mögliches Ausbruchssignal auf der Oberseite. Dieser Wunsch wurde nicht erfüllt, eher im Gegenteil. Denn direkt zum Handelsstart folgte ein tieferer Abschwung, der den Markt unter 15.600 Punkte und damit in das GAP zum Mittwochmorgen zurückfallen ließ. Neue Konjunkturdaten aus China deuten auf eine schwächere Wachstumsdynamik hin.

Diesen Abschwung kommentierte Ingmar Königshofen im Interview fast schon auswendig, markierte der Weg zur 15.470 doch die gesamte Range der vergangenen Wochen:

Wenig später stand der Index am Wochentief und hatt Mühe, den Bereich knapp unter 15.500 zu verteidigen. Dort lag eine mittelfristige Unterstützung.

Anleger schwenkten zum Goldpreis um, der von der aktuellen Situation über die vorhandene Korrelation profitierte. Wie sind die Aussichten und Ziele von Ingmar Königshofen?

Das Währungspaar USD/JPY steht technisch vor Herausforderungen. Was ist bei der Wahl von Derivaten hier zu beachten?

Aus dem Aktienbereich redeten wir noch einmal über die SAP, die technisch ein wichtiges Level erreicht hat. Zudem stand Teamviewer im Mittelpunkt des Handels. Die Zahlen für das zweite Quartal enttäuschten und haben die Aktie heute um 13 Prozent zurückgeworfen.

Dritter Wert war BioNTech, die zwar von steigenden Infektionszahlen wieder profitieren konnten, aber andererseits technisch bereits ein sehr hohes Kursniveau bei 200 Euro erreicht hatten.

Nach der Mittagssession brach die Unterstützung, während erste Worte aus der EZB nach außen drangen. Dort wurde der Zielwert für die Inflation moderat nach oben erweitert. Er kann nun bei zwei Prozent liegen. Allein in Deutschland lag der Preisauftrieb jüngst bei 2,3 Prozent und ist für viele Anleger eine Herausforderung bei der Geldanlage, um das Kapital vom Gegenwert her zu erhalten.

Zudem gab es eine Strafe gegen mehrere Autohersteller seitens der EU. Darauf gehen wir gleich noch einmal ein.

Dritter Negativpunkt war die steigende Infektionszahl bei der Delta-Variante von Covid19. Sie sorgt vor allem in der Reisebranche für Unmut und legt sich wie ein Schleier auf die anderen Wirtschaftsbereiche.

Der DAX setzte direktes Potenzial bis zum Monatsschluss Juni bei 15.420 frei und visierte darunter noch einmal am frühen Nachmittag das Vormonatstief bei 15.309 Punkten an. Erst dort stabilisierte sich der Markt etwas. Die Erholung and er Wall Street nach einem ebenfalls sehr schwachen Start fand weitere Käufer und rettete technisch zumindest die 15.420 per XETRA-Ende.

Der heutige Intradayverlauf zeigt den Drang der Marktteilnehmer nach wieder steigenden Kursen deutlich:

Eine Bandbreite von 390 Punkten zeigte heute auf, wie dynamisch sich der DAX bewegen kann. Die Tagesparameter reihten sich wie folgt an das Handelsgeschehen:

Eröffnung 15.584,72 Tageshoch 15.591,65 Tagestief 15.304,41 Vortageskurs 15.692,71 Schlusskurs 15.420,64

Welche Aktien standen heute im Fokus?

Nur Flops am heutigen Handelstag

Heute gab es im DAX keinen Gewinner zu vermelden - ein sehr seltenes Bild. Bester Wert war noch die MTU Aero Engines und Merck KGaA, welche beide nur knapp 0,2 Prozent gegen den stark gefallenen Gesamtmarkt verloren.

Verlierer waren erneut die Autowerte. Seitens der EU-Kommission wurde eine Kartellstrafe gegen die großen Autohersteller Audi, BMW, Daimler, Porsche und Volkswagen verhängt. Die Firmen müssen nun eine Summe von 875 Millionen Euro zahlen. Es geht um illegale Absprachen bei technischen Entwicklungen.

Ebenfalls schwach war der Chipwert Infineon, der mit dem Rücklauf der Nasdaq heute zum Handelsstart in den USA noch einmal das Minus ausweitete.

Alle Tops und Flops sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Mit dem heutigen Abschwung hat der DAX nicht nur das Monatstief unterschritten, sondern direkt am Junitief, welches direkt nach dem Verfallstag erreicht wurde, angedockt. Die Tiefs unterschieden sich nur durch wenige Punkte und bildeten erst einmal eine Unterstützung.

Dies zeigt der Mittelfristchart auf Tagesbasis nun deutlich auf:

Genügt dieser Test und leitet zum Wochenausklang eine Erholung ein?

Darüber informieren wir Sie gern morgen wieder auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange vor dem XETRA-Start. Im weiteren Verlauf sprechen wir erneut mit einem Händler über spannende Einzelwerte am Markt.

