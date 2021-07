^ DGAP-News: Voltabox AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kooperation Voltabox konzentriert sich in Zukunft auf Industriegeschäft in Europa

Voltabox konzentriert sich in Zukunft auf Industriegeschäft in Europa

Voltabox konzentriert sich in Zukunft auf Industriegeschäft in Europa

- Volle Ausrichtung auf europäischen Kernmarkt



- Prozess zum Verkauf der defizitären US-Tochtergesellschaft angestoßen

- paragon deckt als Lizenznehmer der FSD-Technologie das Automotive-Geschäft ab



- Spürbare Erholung des Geschäfts vor allem im Bus-Bereich

- Prüfung des Jahresabschlusses 2020 beendet - Veröffentlichung am 20. Juli 2021 geplant



Delbrück, 8. Juli 2021 - Voltabox [ISIN DE000A2E4LE9] wird sich im Zuge des erwarteten Wechsels des Ankeraktionärs in Zukunft auf das Industriegeschäft in Europa konzentrieren. Das Geschäft mit Automotive-Kunden wird vollständig an paragon, derzeit noch Mehrheitsaktionärin der Voltabox AG, übergeben. Der Automobilzulieferer ist dann exklusiver Lizenznehmer der neuen Flow-Shape-Design-Technologie von Voltabox für Pkw, Lkw und Zweiräder. Der zukünftige geographische Fokus von Voltabox liegt in Europa; für die defizitäre US-Tochtergesellschaft wurde ein Verkaufsprozess gestartet.

Die Konzentration der Markt- und Produktausrichtung geht einher mit deutlichen Signalen für eine Erholung des Voltabox-Geschäfts. Nach den spürbaren Einschnitten als Folge der Coronakrise entwickelt sich insbesondere im wichtigsten Marktsegment Bus die aktuelle Abrufsituation positiv. Ein Treiber der Entwicklung ist das Umrüstgeschäft von herkömmlichen Dieselbussen, bei dem Voltabox Hochvolt-Batterien an den Kooperationspartner e-troFit liefert. Weitere Aufträge von Bestandskunden befinden sich in der Endabstimmung.



Für die neue Flow-Shape-Design-Technologie (FSD), deren Vorstellung im vergangenen Jahr in der Branche großen Widerhall fand, gibt es neben der wirtschaftlich bedeutenden Lizenzvergabe an die paragon GmbH & Co. KGaA einen weiteren wegweisenden Vertriebserfolg. Währenddessen hat Voltabox signifikante technologische Fortschritte im Bereich der Automotive-Starterbatterien auf Lithium-Ionen-Basis verzeichnen können. Die Gesellschaft erhält derzeit zahlreiche Anfragen, woraus bereits erste Musteraufträge gewonnen wurden. Planmäßig wird paragon diesen Prozess zunehmend umfassend begleiten und sich verstärkt um die Serienreifmachung und Produktionsumsetzung kümmern. Parallel wird paragon auch die FSD-Technologie weiterentwickeln, wovon Voltabox vertragsgemäß im Bereich der industriellen Anwendungen profitieren wird. Der Automobilzulieferer wird seine im Laufe von Jahrzehnten aufgebauten Prozesse und Kundenzugänge nutzen, um leistungsstarke Elektromobilitätslösungen in der Automotive-Industrie auf Basis der Voltabox-FSD-Technologie zu etablieren.