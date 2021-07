Bei den Aktionären kam der neue Jahresausblick gut an: Der Aktienkurs stieg auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 3,7 Prozent auf 19,22 Euro. Damit setzten die Papiere ihre Erholung fort: Auf Xetra wäre dies der höchste Kurs seit etwa einem Monat, nachdem er zwischenzeitlich bis auf 17,40 Euro abgerutscht war.

Synlab war erst Ende April an die Börse gegangen. Die zu 18 Euro ausgegebenen Aktien stiegen gleich am zweiten Handelstag auf ein Rekordhoch von 21,46 Euro, bevor sie erst einmal den Rückwärtsgang einlegten. So sorgen sich Investoren, dass das Wachstum des Konzerns ganz maßgeblich von den Corona-Tests abhängt. Sollten die irgendwann nicht mehr notwendig sein, würde ein wichtiges Geschäft wegbrechen, was wohl nur schwer aufzufangen wäre, lauten die Befürchtungen./mis/tih