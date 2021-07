SoftServe erhält Sicherheitsspezialisierung im Google Cloud Partner Advantage-Programm

Logo: Google Cloud Specialization - Security (Photo: Business Wire)

„Wir freuen uns, diese Sicherheitsspezialisierung zu einer Zeit hinzuzufügen, in der Cyberkriminalität immer häufiger wird und Angriffe immer raffinierter werden“, sagte Todd Lenox, VP Alliances and Partnerships bei SoftServe. „Bewährte Expertise in digitaler Sicherheit in der Google Cloud unterscheidet SoftServe als vertrauenswürdigen Berater und Anbieter für Unternehmenskunden, die sich darauf konzentrieren, ihre Organisation und ihren Ruf auf ihren digitalen Transformationsreisen zu schützen.“

Das Partner Advantage-Programm von Google Cloud soll Google Cloud-Kunden qualifizierte Partner zur Verfügung stellen, die technische Kompetenz und nachgewiesenen Erfolg in spezialisierten Lösungs- und Servicebereichen unter Beweis gestellt haben. Die Sicherheitsspezialisierung zeigt die nachgewiesene Fähigkeit von SoftServe, die Infrastruktur und Workflows von Kunden in Google Cloud zu sichern.

SoftServe trat im April 2017 dem Partner Advantage-Programm von Google Cloud bei und wurde im August 2018 Google Cloud Premier Partner. Es verfügt auch über die Spezialisierungen Datenanalyse, maschinelles Lernen, Infrastruktur, Internet der Dinge und Cloud-Migration.

Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cloud-Sicherheitsseite von SoftServe.

Über SoftServe

SoftServe ist ein führendes digitales Kompetenz- und Beratungsunternehmen, das auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir präsentieren, transformieren, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Softwarefirmen Geschäfte machen. Mit unserer Fachkompetenz in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen, Software und mehr implementieren wir End-to-End-Lösungen, um die Innovation, Qualität und Geschwindigkeit zu liefern, welche die Anwender unserer Kunden erwarten.

SoftServe liefert offene Innovationen, von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis zur Entwicklung und Implementierung von transformativen Produkten und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basieren auf einfühlsamem, auf den Menschen fokussierten Erfahrungsdesign, das Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir befähigen Unternehmen und Softwarefirmen, sich (neu) zu definieren, die Entwicklung von Lösungen zu beschleunigen und sich in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu behaupten. Egal, wo auf Ihrem Weg Sie sich befinden.

